Sjajna vijest: Nikola se vratio! Strašan pad je zabrinuo sve, ali je tu - i to u velikom derbiju Evrolige! (VIDEO)

Dobro je vidjeti srpskog asa ponovo na terenu. Bila je ovo veoma malerozna godina za njega.

Iako je tog 30. septembra povreda Nikole Milutinova zabrinula sve, srpski as ponovo je u timu CSKA. On se vratio na teren manje od dva mjeseca nakon što mu je as Armanija Luiđi Datome pao na nogu i spreman je da ostavi za sobom težak period.