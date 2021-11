Uvrede za Nikolu Ivanovića u Podgorici: Zvezdin plej se vratio kući, dočekan pogrdnim skandiranjima

Plejmejker Crvene zvezde prvi put je zaigrao na parketu "Morače", a dočekan je horskim zvižducima.

Izvor: MN PRESS

Zvezdin plejmejker Nikola Ivanović prvi put je nastupio za crveno-bijele u Podgorici i dočekan je uvredama u hali "Morača".

Kada je stao na teren uutakmici protiv Studentskog centra, sa tribina su se čuli zvižduci i skandiranja "P**** prodana" i druga, a to se čulo svaki put kada bi dobio lopta.

Navijači u Podgorici nisu mu oprostili odlazak u Zvezdu iz Budućnosti, sa kojom je postao šampion ABA lige i ostavio dubok trag. Slične uvrede dobio je i kada je prošlog ljeta nastupio za reprezentaciju Crne Gore u "Morači".

Kada je potpisao za Zvezdu, Ivanoviću je u Podgorici prekrečen mural na njegovoj zgradi, oslikan u znak zahvalnosti za titulu koju je sa saigračima donio u Crnu Goru. On se potom oglasio o tom gestu i rekao da nije ljut.

"Nikom ne zamjeram za to. Pa ni za mural, ni za uvrede, ni za gorke i teške riječi zla i ravnodušnosti koje su izlazile nakon toliko godina ostavljenih za uspjeh i promociju našeg grada i države. Sve razumijem i želim samo jedno: da mi budete zdravo i da vam bude svako dobro. Vi koji ste pokazali da ipak niste bili moja šira porodica kakvom sam vas doživljavao: želim vam da za sve odluke dobijete podršku i istinsko poštovanje koje ja nisam dobio od vas. Da ne osjetite to na sebi, kako je kada ne znate ni dio okolnosti, a sudite o nečijem životu kao da ste prošli tim putem. Iskreno vam želim da to ne doživite i da vam pravda uvijek bude saputnik u životu", rekao je Ivanović o tome.