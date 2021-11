Najbolji defanzivac Evrolige ga spremio za Srbiju! Ristić za MONDO: Dueli sa takvim igračem mi ulivaju sigurnost!

Dušan Ristić u razgovoru za MONDO priča o Svetislavu Pešiću, reprezentaciji Srbije, utakmici sa Realom...

Izvor: MN PRESS

Pruža Dušan Ristić dobre partije u ACB ligi ove sezone, igra odlično u dresu Fuenlabrade i pokazuje koliko je napredovao u prethodninm godinama.

Upravo je na meču sa Realom odigrao i najbolje ove sezone, dao je 25 poena (5/8 za tri, 5/6 za dva, uz 4 skoka i 3 asistencije). Bila je to samo jedna od potvrda i dodatni razlog da ga Svetislav Pešić uvrsti na spisak za kvalifikacione mečeve za Svjetsko prvenstvo.

O svemu tome, od utakmice sa Madriđanima, do Karijevog poziva i svega onoga što čeka nacionalni tim je pričao za MONDO prilikom otvorenog treninga nacionalnog tima. Počeli smo od spomenutog duela gdje je imao priliku da se suoči sa najboljim defanzivcem Evrolige Valterom Tavaresom.

"Pozitivna je stvar svakako kada odigraš dobro protiv Tavaresa, jednog od najboljih odbrambenih igrača na toj poziciji. Daje to dodatno samopouzdanje i uliva sigurnost u igri. Njega moraš da napadneš, ako ideš direktno na njega, dobićeš blokadu. Visok je 220 centimetara, ima nevjerovatan raspon ruku i moraš da pratiš njegovu kretnju. Igrao sam više u 'pik en popu' protiv njega i izvlačio ga, jer oni dosta nisko brane igru u 'pik en rolu'. Kada su to pročitali, morao sam da promenim igru. Probao sam da nađem neke rupe u odbrani, a znamo kolko je to teško. Stvarno mi znači mnogo dobra partija protiv tima kao što je Real", počinje Ristić priču za MONDO.

Sada su klupske obaveze na maloj pauzi, dok sa nacionalnim timom želi da ostvari uspjeh. Ekipa je na okupu i pokušavaju što prije da se upoznaju, kako međusobno, tako i sa zahtjevima selektora.

"Sve je perfektno, meni je velika čast da sam dio tima. Imamo privilegiju da radimo sa selektorom Pešićem. O njegovim uspjesima ne treba trošiti riječi, zadovoljstvo mi je što sam tu i uradiću sve da pomognem timu."

Pažnja se posvećuje detaljima, mada su svi svjesni da vremena za uigravanje nema previše.

"Nismo pričali ništa konkretno oko uloga, situacije je takva da je vremena malo. Fokus je na našoj igri i osnovnim principima odbrane i napada. Rano je pričati o nekim individualnim stvarima."

"Orlovi" u četvrtak dočekuju Letoniju, pa u nedjelju gostuju Belgiji. Cilj u oba meča je jasan - pobjeda.

"Ne gledamo na to kao na neki pritisak, već ulazimo u te mečeve sa velikim entuzijazmom i željom da predstavimo svoju zemlju u što boljem svetlu. Kult reprezentacije je takav da se uvijek očekuju pobjede, bez obzira na to ko je protivnik. Pripremićemo se što bolje možemo za ta dva meča. Ponavljam, vremena je malo, ali svi igrači koji su sa timom imaju kvalitet."

Na kraju je pričao i o radu sa selektorom Pešićem.

"Imao sam priliku da sarađujem sa njim kada sam bio u juniorima Zvezde, držao nam je treninge tada i upoznao sam se sa njegovim principima rada. Znam šta da očekujem i kakav je trener. Ima dobar smisao za humor, pa tako ubaci neku šalu povremeno, da opusti atmosferu, kako bismo se svi osećali komfornije. Ipak, kada se radi, onda je ozbiljnost na maksimumu. Lijepo je raditi sa takvim stručnjakom", zaključio je Ristić za MONDO.