Lesor se javio iz ambulantnih kola: Jedan detalj daje nadu!

Matijas Lesor objavio je fotografiju poslije teške povrede.

Izvor: Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia

Matijas Lesor doživio je tešku povredu na evroligaškoj utakmici. Meč Panatinaikosa i Baskonije završio je na početku treće četvrtine kada je prilikom doskoka završio na parketu. Nezgodno je doskočio, pao i počeo da vrišti od bolova.

Ergin Ataman je posle utakmice rekao da je francuski centar slomio nogu, ali se još uvijek čeka zvanična potvrda svega toga. On je odmah prevezen u bolnicu kako bi se odradili dodatni pregledi, snimanja i sve što je potrebno da bi se sve ustanovilo.

Na putu do bolnice Lesor je došao do svog telefona i objavio je jednu fotografiju iz ambulantnih kola koja daje nadu. Na njoj se vidi on sa sinom Matsonom i vidi se da se smije na slici. Nadaju se svi da povreda nije tako teška kao što je na prvi pogled djelovalo.

Izvor: Printscreen/Instagram/thiaslsf

Ovako je sve izgledalo na parketu: