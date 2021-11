Bulsi su najbolja NBA dinastija svih vremena! Glasanje je završeno - nema boljih od Džordana, Pipena, Kukoča i ekipe!

Glasanje je završeno, pobjednici su Bulsi.

To je to, glasanje je završeno. Najbolja dinastija NBA lige svih vremena su Čikago Bulsi!

Ekipa koja je od 1995. do 1998. godine harala najjačom ligom svijeta je zauzela prvo mjesto na glasanju sa čak 46 odsto ukupnih glasova.

Startnu petorku činili su: Ron Harper, Majkl Džordan, Skoti Pipen, Toni Kukoč i Denis Rodman. Oni su osvojili tri uzastopne titule.

Glasovi navijača su činili 50 procenata konačnih rezultata, a panel preostalih 50 odsto.

Iza njih su Boston Seltiksi sa 24 odsto (ekipa od 1969. do 1976. godine), Golden Stejt Voriorsi sa 15 (od 2015. do 2018), Los Anđeles Lejkersi sa 12 odsto (od 1979. do 1989) i na kraju još jedna ekipa Seltiksa sa tri odsto (od 1980. do 1987. godine).

NBA 75 Euro Vote odaje počast sadašnjim i bivšim evropskim igračima koji su inspirisali generacije ljubitelja košarke širom kontinenta. Za jednu od nagrada je favorit Dirk Novicki, a ostalo je da se obavi glasanje i u još nekoliko kategorija.

Preostalo glasanje će se obaviti za najbolji NBA dres svih vremena (14-20. decembar 2021.), najbolji evropski NBA momenat (28. februar - 7. mart 2022.) i najbolji prvi i drugi evropski tim NBA svih vremena (28. mart – 10. aprila 2022.). Fanovi mogu da glasaju na NBA.com/Eurovote.