Kao nekad Vestbruk! Saigrači su vikali na njega, samo da bi popunio statistiku - Srbin sve gledao (VIDEO)

Duel Hjustona i Oklahome će ostati upamćen i po ovom zanimljivom detalju.

Izvor: Youtube/screenshot/Hoop Hits Clips - NBA Highlights

Počeo je Hjuston konačno da ređa pobjede. Poslije čak 15 uzastonih poraza su ostvarili tri trijumfa u nizu.

Savladali su Čikago, Šarlot, pa Oklahomu. Dobili su Tandere na svom terenu (102:89).

Trijumf Roketsa obilježio je jedan potez pred sam kraj meča kada je pitanje pobjednika već bilo riješeno. Poslije jednog promašaja su saigrači vikali na Kevina Portera juniora da dođe i da uhvati loptu.

Razlog? Nedostajao mu je jedan skok za tripl-dabl. On očigledno to nije znao u tom momentu, ali njegovi saigrači jesu pa su se tako postarali da dođe do svog prvog tripl-dabl učinka u karijeri.

S obzirom da je sa druge strane bila Oklahoma odmah je većni pao na pamet Rasel Vestbruk. Eksplozivni plejmejker koji je nosio dresove oba kluba, a koji sada igra za Lejkerse, je često na sličan način dolazi do tripl-dabl učinaka.

A, sve to je pratio i mladi srpski košarkaš Aleksej Pokuševski koji je bio na parketu. Nije imao velik uticaj na igru pošto je za 12 minuta upisao dva poena, tri skoka i jednu asistenciju.

Kevin Porter junior skok za tripl-dabl Izvor: YouTube/Hoop Hits Clips - NBA Highlights

Interesantno je da će Hjuston i Oklahoma imati novi okršaj već za dva dana i to u Oklahomi.