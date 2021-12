U Zvezdi je krenulo perfektno, ali onda... Lesor pričao o danima u crveno-bijelom i otkrio - dobijam poruke Delija!

Francuski centar je stigao kao veliko pojačanje Partizana, a navijači Zvezde su ga kontaktirali.

Matijas Lesor je poslije nekoliko mjeseci provedenih u Makabiju riješio da karijeru nastavi u Partizanu. Kao što je otkrio francuskim medijima ponuda crno-bijelih je bila najprimamljivija, a šansa za rad sa Željkom Obradovićem se ne propušta.

Sada se prisjetio i svog prvog dolaska u Beograd u sezoni 2017/18 kada je nastupao za Crvenu zvezdu.

"Sa Crvenom zvezdom bilo je uspona i padova. Krenulo je perfektno, a onda je bilo malo gore pred kraj. Ali ostale su mi samo lijepe uspomene na Srbiju, život tamo i navijače. Iskreno, drago mi je što se vraćam u Beograd, obožavao sam da živim tu", rekao je francuski centar.

Što se tiče košarke u ABA ligi osjećanja su mu pomiješana.

"Veoma je različito, neki timovi su jaki, a neki dosta slabiji. Ali sve mečeve smo morali da shvatimo jako ozbiljno, da ih sami načinimo da budu laki", rekao je novi košarkaš Partizana.

Dobio je već i neke poruke od navijača Zvezde...

"Da, dobio sam neke poruke, ali to neće uticati na mene. Znao sam gdje dolazim i šta će se desiti kada potpišem ugovor. Znao sam šta ču da izazovem. Fokusiran se samo na košarku, uostalom nisam ni prvi ni posljednji igrač koji će to da uradi. U timu je već dva girača koja su uradila istu stvar", dodao je on i otkri da ne očekuje neprijatnosti.

"Čak i ako su navijači ljuti, postoji poštovanje igrača i njihovog fizičkog integriteta u Srbiji, mislim da nemam čega da se bojim, osim toga da će mi zviždati. Derbiji će biti napeti, ali svakodnevni život neće", zaključio je Lesor.

I ranije je igrao derbije i pobijedio je u dva navrata kada je bio na terenu protiv Partizana. Sada se sa radošću sjeća tih mečeva.

"Adrenalin, uzbuđenje oko utakmice, tenzija koja je tu cijele nedjelje... Treneri su napeti, igrači su još napetiji, svi su fokusirani jer je to specijalan meč. To je utakmica koju morate da dobijete. Zaista možete to da osjetite u gradu prije derbija. Sada ću vidjeti drugu stranu toga, stranu Partizana. Ali s obzirom na budžet i to kako je ovaj tim sklopljen sigurno će biti mnogo tenzije. Pogotovo jer je jedan derbi već odigran", smatra Lesor.