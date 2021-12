Imao sam ponude iz Evrolige, ali Partizanova je bila najbolja! Lesor se oglasio, otkrio zašto je došao kod Željka!

Bilo je i drugih ponuda, ali je Partizanova bila najbolja.

Izvor: MN PRESS

Matijas Lesor je ove sezone počeo kao igrač Makabija, ali nije se naigrao u Izraelu. Bio je želja svog bivšeg kluba Crvene zvezde, ali je na kraju nakon kratke epizode u Izraelu završio u Partizanu.

Sada čeka svoj debi u crno-bijelom, a u intervjuu za francuske medije istakao je da je jako srećan što se vraća na teren.

"Srećan sam što ću opet igrati košarku, nedostajalo mi je takmičenje jer jedva da sam u novembru igrao za Makabi", rekao je frnacuski centar.

On je otkrio da kontakti sa crno-bijelima traju dugo, još od ljeta.

"Da, oni su me željeli u pauzi između sezona, imao sam dugo ponudu na stolu, ali sam htio da sačekam rok za potpis u Evroligi koji je 16. decembra. Da vidim sve svoje opcije. Ali među ponudama iz Evrolige ipak mi je ova Partizanova djelovala najlogičnije", dodao je on.

Naravno da je najveći razlog da se vrati u Beograd bio najbolji trener Evrope.

"Iskreno jedan od najvećih razloga što sam potpisao za Partizan. Znam da je igranje za Željka bilo dobro za karijere mnogih igrača, tako da se nadam da će i meni značiti u mom razvoju. To je jedan od faktora zašto sam došao", ispričao je Lesor.

Ipak on još uvijek nije razgovarao sa svojim novim trenerom. a spreman je da prihvati svaku kritiku i povišen ton.

"Sve zavisi od mene, ako uradim nešto glupo vikaće na mene i to je dio posla. Samo strogoćom možete da dođete do devet titula u Evroligi, njegove metode funkcionišu, Neki treneri viču samo da bi vikali i to ne radi", dodao je on.

Sada će u reketu imati ozbiljnu konkurenciju i tome se raduje. Istakao je da cijeni kvalitete Zeka Ledeja i Alena Smailagića i da je i bez njega Partizan imao snažnu postavu u reketu. Ipak, kaže da će on donijeti dodatni kvalitet, možda dovoljan da se dođe do velikih ciljeva.

"Ne znam da li je neko dva puta zaredom uzeo Evrokup sa različitim timovima, ali to je moj cilj. Bilo bi to velika stvar za mene i za Partizan, ali dug je put do toga. Sigurno da će pomoći i to što sam prošle godine osvojio takmičenje sa Monakom", zaključio je Lesor.