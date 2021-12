Amere pitali za najvreliji derbi, izostavili srpski! Jedan meč je "luđi" i od duela Zvezde i Partizana

Igrali su najveće derbije, a sada su ih pitali gdje je najvrelije.

Najdžela Vilijams-Gosa i Kej Sija Riversa pamtimo sa ABA parketa kao članove Partizana i Crvene zvezde, a u karijerama su imali priliku da igraju najveće košarkaške derbie Evrope.

Dva američka beka su igrala u mečevima Zvezde i Partizana, Panatinaikosa i Olimpijakosa, te Reala i Barselone. Sada su za "Jurohups" pričali o tome koji je košarkaški derbi najvreliji.

"Kada se govori o uzbuđenju i teatralnosti, nema boljeg od meča Panatinaikos - Olimpijakos. To je vjerovatno jedan od najtežih derbija za igranje jer su tu navijači i takva atmosfera svi igraju najjače moguće na tom meču", rekao je Rivers.

Ipak, Vilijams-Gos nije toliko siguran u konačan odgovor.

"Teško je reći koji je derbi od ta tri najveći. Imao sam sreće da igram u svakom i teško je dati definitivnu ocjenu", rekao je Gos koji je potom objasnio da nema pripreme za takve utakmice.

"Ne bih rekao da je priprema drugačija, pripremaš se kao i za svaki drugi meč, iako je osećaj potpuno drugačiji i znaš da moraš da daš sve od sebe", rekao je bivši plej Partizana.

Sa druge strane Kej Si Rivers ističe da u takvim mečevima nema opuštanja i da je najvažnije da se boriš do kraja.

"Nema pripreme, samo znaš da je to derbi u kome igraš protiv svog rivala i najvažnije je da pobijediš. Mentalno se spremiš da se boriš do kraja. Ako se boriš to se poštuje. Ako izađeš na teren i predaš se bićeš na meti mnogo ljudi. Moraš da budeš spreman da se boriš od početka do kraja", objasnio je Rivers.

On je potom rekao da je gotovo nemoguće na ovim mečevima imati navijače oba kluba na tribinama, a Vilijams-Gos se podsjetio kako je to izgledalo u Srbiji.

"Mogu da zamislim kako bi bilo da na derbiju Panatinaikosa i Olimpijakosa tu budu navijači oba tima "To sam osjetio samo u srpskom kupu, kada su u hali bili navijači Crvene zvezde i Partizana. Bilo je nevjerovatno i vjerovatno bi tako bilo i u Grčkoj", zaključio je Gos.