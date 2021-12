"Oni su napravljeni da igraju Evroligu": Željko otkrio da se vraća Panter, ali ima dva problema!

Partizan traži pobjedu na gostovanju u Evrokupu.

Izvor: MN PRESS

Partizan poslije dvije dramatične pobjede nad Slaskom i Mornarom očekuje još jedan težak izazov. Crno-bijeli u okviru 7. kola Evrokupa gostuju u Rusiji gdje ih čeka duel sa Lokomotivom!

Partizan je rano jutros otputovao u Krasnodar gdje ih u srijedu od 17.30 očekuje važna utakmica sa jednim od direktnih konkurenata za prvo mjesto u grupi. Za sada je "parni valjak" kolovođa sa skorom od šest pobjeda i jednog poraza, dok je je Lokomotiva jedna od tri ekipe, uz Huventud i Andoru, koji su na skoru 5-2.

"Oni su promijenili trenera poslije posljednjeg kola u Evrokupu. Napravili smo skauting njihove utakmice u VTB ligi. Isti su igrači, ali naravno da je bilo nekih sitnih noviteta. Bavili smo se time, kao što se uvijek bavimo svim mogućim detaljima za koje mislimo da su bitni i koji mogu da nam pomognu da odigramo dobru utakmicu i eventualno pobijedimo. Igramo protiv tima koji ima izvanredne igrače na svim pozicijama. Napravljeni su sigurno tako da se bore za to da budu sljedeće godine u Evroligi", poručio je Obradović i dodao:

"Veliki je izazov pred nama, moramo da odigramo izvanrednu utakmicu ako mislimo da pobijedimo protivnika."

Dobra vijest za trenera Partizana je da se oporavio Kevin Panter, i da će biti u sastavu, s tim da probleme sa povredama imaju Rodions Kurucs i Uroš Trifunović.

"Utakmica protiv Lokomotive može da odredi naš put. Ako ostvarimo pobjedu na njihovom terenu to će biti veliki korak ka prvom mjestu u grupi, što dodatno olakšava stvari. Ako obezbijedimo domaći teren tokom čitave nokaut faze imamo dobre šanse da se borimo za nešto veliko. Znamo da su sastavljeni od vrsnih individualaca, igraju brzu tranziciju, dobro u napadu. Mislim da je ključ u našoj odbrani i pristupu utakmici, da kroz defanzinve zadatke otvaramo kontranapad. To nam je nedostajalo u prethodne dvije utkamice, igrali smo malo sporije i trudićemo se da to podignemo na viši nivo", istakao je Avramović.