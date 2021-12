Šteta! Zvezda ispustila prvaka Evrope u posljednjoj sekundi: Kalina blistao, pa promašio penale odluke

Meč za infarkt u Istanbulu, a na kraju su bacanja presudila crveno-bijelima.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda nije uspjela! Bila je pobjeda nad šampionom Evrope na sekund od crveno-bijelih, Nikola Kalinić je vodio svoj tim ka senzaciji, ali Istanbul je ostao neosvojiv.

Na deset sekundi do kraja promašio je Nikola Kalinić dva slobodna bacanja, a onda je na sekund do kraja Stefan Marković faulirao Vasilija Micića i on je sa dva pogotka sa penala donio pobjedu svom timu.

EFES - CRVENA ZVEZDA 84:83 (31:21, 12:25, 22:22, 19:15)

Tim Dejana Radonjića počeo je posljednjih deset minuta sa poenom prednosti i vodio je tokom cijele četvrte četvrtine. Stefan Lazarević je bio igrač iz senke koji je proradio i dao dvije bitne trojke u posljednjoj četvrtini, a Nikola Kalinić je uspijevao da "izmisli" poene za sebe i svoj tim.

Na tri minuta do kraja fauliran je na šutu Kalinić, pogodio je uz kontakt i donio 80:74 Beograđanima. Nije poentirao u narednom napadu Efes, a Volters je fauliran i dao je samo jedno od dva bacanja. I tu na 81:74 počeo je povratak Efesa.

Fenomenalni Vasilije Micić, koji je dao 21 poen u drugom poluvremenu, sam je izvukao ovu pobjedu,. Fauliran je na 79 sekundi do kraja i pogodio je oba bacanja, te je tako smanjio na 81:78, a onda je u prodoru dao poene i doveo svoj tim na -1 (81:80).

Nikola Kalinić je bio na putu da postane heroj kada je dao težak šut iz okreta za 83:80, a onda se sve promijenilo. Micić je pogodio dva bacanja, potom je fauliran Kalinić i on je promašio oba puta sa penala. U posljednjem napadu Micić je preuzeo odgovornost i donio pobjedu svojoj ekipi.