Umjesto da je došao kod nas, on ovdje propada: Trener Mornara "potkačio" srpskog trenera - sveznalice i dušebrižnici!

"Da je kod nas za njega bi se interesovali evroligaši", rekao je crnogorski stručnjak

Izvor: YouTube/Basketball club Cibona/MN Press

Mornar je opravdao ulogu favorita u Zagrebu, ubedljivo pobedio značajno oslabljenu Cibonu (82:65) i nastavio uspon na tabeli posle lošeg starta sezone.

Tim iz Crne Gore ostvario je petu pobjedu u posljednjih šest mečeva, a trener Mihailo Pavićević rekao je da bi bila ista situacija u utakmici i da je Cibona mogla da računa na nosioce igre - kapitena Roka Prkačina, centra Nejtana Riversa, beka Amara Gegića...

"To me nije interesovalo. Nisam ni znao, niti me interesuje. Isto bi bilo i da su kompletni, koliko su se dobro pripremili. Ni ja nikad ne kukam kao trener kad mi fale igrači. To je - što je, 12 igrača koje imam, pet izlazi na teren i isto bi bilo".

On je poslao i oštru poruku na račun domaćina, a povodom košarkaša Cibone Lovra Gnjidića, koga je prošle godine htio da dovede u Bar.

"Samo bih htio na kraju da kažem... Da pozdravim sveznalce i dušebrižnike, koji su ljetos svi kritikovali kada smo htjeli da dovedemo Gnjidića u Mornar. Samo da vam kažem, veoma mi je žao malog sada. Da je Gnjidić bio u Mornaru, evroligaši bi se za njega interesovali. To je bilo sve dogovoreno. Samo govorim sa trenerske strane. Žao mi je da takav mladi talenat tako propada", rekao je on.

Srpski trener sa klupe Cibone Vladimir Jovanović nije htio da odgovori na takav komentar.

"Nemam neki poseban komentar za to".