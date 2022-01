Trener napravio skandal u NBA ligi - sudijama je sve promaklo: Ušao je u igru, a oni ništa nisu vidjeli! (VIDEO)

Otkud on na terenu? Nikome nije bilo jasno! NBA je odmah reagovala i kaznila ga.

Nesvakidašnja scena na utakmici Bruklina i Vašingtona (119:118), u kojoj je pomoćni trener Netsa Dejvid Vanterpul u jednom trenutku ušao rukom u teren i presjekao dodavanje ka igraču Vizardsa Kajlu Kuzmi.

Lopta je letjela, a trener je podigao ruku i spriječio Kuzmu da prihvati loptu. NBA je odmah reagovala i kaznila ga je sa 10.000 dolara, dok će Netsi morati da plate još 25.000 dolara.

U tom trenutku, Bruklin je vodio 109:103 i do kraja je ostalo još šest minuta. Vanterpul je uticao na to da napad Vašingtona bude prekinut, a najčudnije u svemu je što sudije nisu to vidjele.

Pomoćni trener Vašingtona Džozef Bler ostao je u čudu. "Moja reakcija je krajnja nevjerica. Nikad nisam vidio u mom dugom stažu u košarci da se nešto takvo desilo i da sudije to nisu uočile", rekao je on.

Pogledajte tu situaciju.

A Nets assistant coach was caught playing defensepic.twitter.com/Zd8OPcAIBY — Bleacher Report (@BleacherReport)January 20, 2022

Zanimljivo je da je Vanterpul u NBA ligi igrao samo za Vašington, u sezoni 2000/01, a poslije toga je gradio karijeru u Evropi, nastupajući za Avelino, Montepaski Sijenu i CSKA Moskvu, gdje je počeo i da se bavi trenerskim poslom.

Sa Moskovljanima je kao igrač 2006. osvojio Evroligu, a oni koji ga pamte kao košarkaša rekli su u komentarima na njegovu reakciju da je i kao igrač bio dobar defanzivac.