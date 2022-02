Vidio je Jokića da plače, to nikad neće zaboraviti: Igrao je sa Nikolom, a sad dolazi u evropski super-tim!

U NBA ne može da se uklopi, ali u Evroligi bi bio ozbiljno pojačanje.

Ne staje Barselona sa dovođenjem NBA zvijezda! Nakon što su se pojačali Nikolom Mirotićem, Brendonom Dejvisom, Danteom Eksumom, Najdželom Hejsom, Nikolasom Laprovitolom i Aleksom Abrinesom, sve igračima sa NBA iskustvom, sada žele još jednog.

U pitanju je reprezentativac Španije Huančo Ernandomez koji planira da napusti najjaču ligu na svijetu i vrati se u Evropu!

Ovaj košarkaš koji pokriva pozicije krila i krilnog centra ponikao je u Estudijantesu, a Denver ga je doveo kao 15. pika 2016. godine. Tu je igrao četiri godine i izgradio je poseban odnos sa Nikolom Jokićem:

"Jokić je nevjerovatna osoba. Možda vi to ne znate kao ja koji sam sa njim svaki dan, ali on je skroman i vrijedan momak. Svaki dan trenira u teretani. On je jedan od rijetkih košarkasa koji je ove sezone izdržao da odigra sve utakmice, osim jedne sa koje isključen", rekao je Hernangomez u intervjuu za španski list As.

A iz cijele četvorogodišnje karijere u Nagetsima posebno je zapamtio suze budućeg MVP-a.

"U utakmici kada smo ispali iz doigravanja, Jokić je meč završio skoro sa 20 skokova. Poslije utakmice plakao je u svlačionici i krivio sebe za eliminaciju. To pokazuje koliko on voli košarku i da njegovo najbolje tek dolazi. Nikola je možda najveći talenat koji sam vidio u svom životu", prisjetio se Ernangomez.

Ipak, poslije četiri godine sa Nikolom i Denverom, nikako nije mogao da nađe svoje mjesto u NBA kada je otišao iz Nagetsa. Prvo je bio u Minesoti, pa u Bostonu, zatim u San Antonio Sparsima i na kraju u Juti. Sada pošto je jedva zaigrao za Džez tim je spreman da raskine ugovor sa njim. Ostala mu je još jedna godina ugovora, ali ona nije garantovana i Ernangomezu je jasno da u NBA nema budućnost.

On ima 26 godina, navodno je spreman da zaigra i u Rusiji i Turskoj, a slušaće ponude koje nisu samo ekonomski privlačne, već mu je bitno i da može da ima garantovane minute.

