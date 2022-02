Jubilarna 10. pobjeda crveno-plavih: Borac zaledio sarajevsku Bosnu na "minus 41" u Banjaluci!

Banjalučki Borac "razbio" je Bosnu u dvorani "Borik" u zaostalom meču četvrtog kola prvenstva Bosne i Hercegovine i upisao jubilarnu 10. pobjedu u sezoni!

Izabranici Dragana Nikolića deklasirali su sarajevske "studente" u zaostaloj utakmici 4. kola šampionata BiH.

BORAC - BOSNA 103:62 (22:16, 23:15, 28:22, 30:9).

Crveno-plavi su od starta nametnuli dobar ritam protiv "studenata", ali nisu uspjeli da steknu neku osjetniju razliku na samom početku, najviše "plus šest", koliko je bilo i na kraju prvog perioda koji je trojkom okončao Dijante Boldvin (22:16).

Međutim, početkom druge četvrtine izabranici Ahmeta Pašalića su zaigrali mnogo bolje i uspjeli da stignu do samo "minus jedan", da bi potom Borac sjajnom serijom 14:0 prvi put stigao do dvocifrene razlike od "plus 13" (40:27).

Ipak, na odmor u poluvremenu, otišlo se sa 14 razlike u korist ekipe Dragana Gagija Nikolića - 45:31.

Domaćin je nastavio da melje i u trećoj četvrtini, pa je serijom 11:0 stigao do 25 pogodaka prednosti i iako je još mnogo ostalo do kraja, vrlo vjerovatno riješio pitanje pobjednika.

Bosna je malo smanjila prednost Banjalučana u finišu trećeg kvartala, pa se u posljednjih 10 minuta ušlo sa prednošću od 20 pogodaka (73:53).

"Plus 40" (96:56) narasla je prednost Borca u posljednjem periodu, a na kraju je rezultat iznosio 103:62.

U sarajevskom taboru prednjačio je Džonatan Dejvis sa 30 poena, Enis Memić je dodao 15 pogodaka, dok su kod Banjalučana čak šestorica košarkaša ostvarila dvocifren učinak - Srđan Gavrić je postigao 18, Dijante Boldvin 16, a Džošua Kaninhem i Radoš Šešlija sa po dva koša manje. Po 12 poena zabilježili su Aljoša Janković i Boris Dragojević.

Podsjetimo, Sarajlije su zbog štrajka bukvalno svih zaposlenih uključujući i predsjednika kluba Almira Bradića tražile da meč četvrtog kola bude prolongiran, a Banjalučani su im izišli u susret.

