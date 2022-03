Lebron Džejms ušao u plej-of mod: Lejkersi imaju probleme, a on opet ubacio 50!

Lebron Džejms je na meču protiv Vašingtona postigao 50 poena, što je drugi meč u nizu na domaćem terenu u kojem mu to polazi za rukom.

Izvor: Profimedia

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa upisali su pobjedu protiv Vašington Vizardsa (122:109), a meč je ponovo obilježio Lebron Džejms. Zbog loših rezultata tima koji će se ove sezone kroz plej-in boriti za mjesto u plej-ofu, "Kralj" je morao ranije nego što je navikao da podigne formu.

Sudeći po posljednje dvije utakmice koju su Lejkersi odigrali na svom terenu - trenutno je njegova forma na vrhuncu! Noćas je timu iz Vašingtona ubacio 50 poena, uz sedam skokova i šest asistencija!

Bila je to tek za nijansu slabija partija od one koju je prije nedjelju dana odigrao protiv Golden Stejta, kada je ubacio 56 poena i ostvario dabl-dabl učinak. I tada, kao i noćas, tim iz Los Anđelesa stigao je do pobjede, što im je u ovoj fazi sezone veoma važno.

Noćas su Lejkersi imali mnogo problema, ali kada je Lebron Džejms u finišu susreta "zasukao rukave", pobjeda se nije dovodila u pitanje. Tim iz Los Anđelesa napravio je preokret tokom treće dionice, a zatim mirnije nego što se očekivalo priveo meč kraju, uz Lebronovu impresivnu partiju.

Džejmsa je pratio Monk sa 21 postignutim poenom, dok je Horton-Taker postigao 15. Vašington je svoje poene mnogo bolje rasporedio, pa su dobre partije prikazali Kuzma (23) i Kispert (21), kao i trojica stranaca - Japanac Hačimura (15), Letonac Porzingis (14) i Čeh Satoranski (14).

Lejkersi su sada deveti na Zapadu i najrealnije da tu i ostanu nakon ligaškog dijela sezone. Trebalo bi da se desi čudo pa da u preostalim mečevima sustignu gradskog rivala Kliperse koji zauzimaju osmu poziciju.

