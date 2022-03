Lebron ušao u istoriju - preko momka sa Kosova!

Imao je odlično veče Lebron, ali ne može sam da "vuče" Lejkerse.

Izvor: Profimedia

Lebron Džejms je postigao 38 poena u meču sa Vašingtonom, ali nije uspio da dogura svoje Lejkerse do pobede. Tim iz Los Anđelesa je u očajnoj formi i još jedan poraz ih je pomjerio još dalje od mjesta u plejofu.

Ali je najbolji igrač Lejkersa uspeo da ispiše istoriju. Sa 38 poena je došao do 36.967 poena u svojoj NBA karijeri u regularnom delu sezone, što ga je stavilo na drugo mjesto najboljih NBA strijelaca ikada. Sada je prestigao kultnog krilnog centra Jute Karla Melouna koji je u karijeri postigao 36.928 poena.

A sve je to uspio u duelu sa Denijem Avdijom! Reprezentativac Izraela i sin bivšeg kapitena Crvene zvezde Zufera Avdije ga je čuvao veći dio meča, uspio je da uz sav posao u odbrani postigne i 17 poena, ali nije mogao da spijreči da se istorija dogodi.

IZ SRBIJE BRALE! "Moj otac je sa Kosova, iz Srbije…", rekao je Deni Avdija u prilogu snimljenom uoči drafta na kome je kao deveti pik od strane Vašington Vizardsa. Njegov otac Zufer rođen je u Prištini, a porijeklom je Goranac.

Sada će Džejms juriti prvo mjesto na kome je Karim Abdul-Džabar sa 28.887 poena, što je 1.441 poen razlike. Ove sezone će do kraja samo smanjiti tu razliku, ali već sledeće bi mogao da prestigne rekord koji je nekada smatran nedostižnim.

On je već ubjedljivo prvi kada su u pitanju poeni u plejofu i to ubedljivo. Lebron je do sada postigao 7.631 poen, drugi je Majkl Džordan sa 5.987 poena, a treći Karim Abdul-Džabar sa 5.762 poena.

Ukoliko uspije da postane najbolji u obje poenterske kategorije u NBA možda će čak moći da se otvori debata da li je ravan Majklu Džordanu. Ostaje da se vidi...