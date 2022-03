MZT preuzeo prvo mjesto u ABA 2! Makedonci osvojili "Pecaru", derbi sa Banjalučanima odlučuje o najboljem pred plej-of!

Široki je ovim porazom izgubio šansu da plej-of dočeka sa "pol-pozicije". O prvom mjestu odlučivaće okršaj MZT-a i Borca, zakazan za petak.

U jednom od derbija posljednjeg ligaškog ABA 2 "balona", domaćin Široki je doživio visok poraz od skopskog MZT-a, jednog od najvećih favorita za osvajanje titule i plasman u elitni jadranski rang:

ŠIROKI – MZT 78:91 (26:22, 14:20, 21:29. 19:20)

Tim sa "Pecare" je ovim neuspjehom i matematički izgubio šanse da u doigravanje uđe sa najbolje moguće pozicije, dok je MZT bar privremeno preuzeo to mjesto od Borca, koji će u srijedu popodne zaključiti 11. kolo utakmicom protiv nikšićke Sutjeske.

Takođe, MZT će upravo protiv Banjalučana, u petak uveče, odlučivati o tome koja ekipa će F8, koji se igra od 13. do 17. aprila u Skoplju, ući sa prvog mjesta!

Predstavnik Sjeverne Makedonije je bolje ušao u meč i stekao prednost od osam poena (12:20), da bi Široki pokazao sjajnu reakciju poslije zatraženog tajm-auta.

Domaći su do kraja prve četvrtine kreirali seriju 14:0 za plus šest (26:20), ali su gosti do odlaska na 15-minutni odmor svojom serijom (6:19) vratili osjetnije vođstvo (32:39), a onda u trećoj dionici došli i do plusa od 15 poena (46:61).

Širokobriježani su ponovo bili u naletu krajem trećeg kvartala, kada su prišli na samo osam poena zaostatka (59:67), a potom krenuli u atak da dodatno smanje razliku.

Kada u tome nisu uspjeli, napravili su veoma loš potez u fazi odbrane, načinivši nesportski faul, iz kojeg su gosti izvukli maksimum (dva slobodna bacanja i pogođena trojka), te u četvrtinu odluke ušli uz plus od 13 poena (59:72).

Polovinom posljednjeg perioda MZT je imao i prednost od 18 poena (65:83), pa se praktično već tad dalo zaključiti da će osvojiti veoma važna dva boda u borbi za najbolji plasman.

U ekipi Širokog, četiri igrača postigla su dvocifren broj poena, a prednjačio je Josip Bilinovac sa 16. Drugi strijelac tima bio je Luka Božić sa 15 poena, Mate Vucić se zaustavio na 14, a Ive Ivanov na 12 poena.

Kod MZT-a, istakao se dugogodišnji član ovog tima Damjan Stojanovski sa 17 poena, Nemanja Milošević se zaustavio na 14, a treba istaći i nekadašnjeg člana Širokog Roberta Rikića, koji je meč završio sa deset poena i osam skokova.

