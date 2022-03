Zvezda je pala, ali i dalje sanja TOP 8! Ovo je računica: Mete su Trinkijeri i Obradović, a moguć je spektakl u Pioniru!

Poraz od Albe je sve sveo na matematiku, ali šansa još uvijek postoji. Evo kako stoje šanse Crvene zvezde za Top 8.

Košarkašima Crvene zvezde je malo nedostajalo, neki skok u odbrani ili da još neka lopta dođe do obruča Albe kako bi uspjeli da dođu do pobjede koja bi ih približila mjestu u Top 8 Evrolige. Sa porazom to mjesto je sada sve više san, a sve manje java, ali ipak šansa postoji.