Pobjeda Borca u "Boriku": Banjalučani bolji od Zrinjskog

Košarkaši Borca bili su bolji od ekipe Zrinjskog rezultatom 80:71.

Izvor: ABA league/Dragana Stjepanović

Košarkaši Borca su u okviru 21. kola Prvenstva BiH, u dvorani Borik, bili bolji od ekipe Zrinjskog rezultatom 80:71. Banjalučani su tako nakon tri vezana poraza u Drugoj ABA ligi upisali pobjedu u prvenstvu.

KK BORAC – HKK Zrinjski 80:71 (24:18, 23:15, 16:18,17:20)

Prvih šest i po minuta utakmice igralo se rezultatski dosta ujednačeno, nakon čega Borac pravi seriju od 5-0 i stižu do vođstva 20:12. Banjalučani su prednost od plus osam držali skoro do samog kraja prve četvrtine koja se završila rezultatom 24:18.

U nastavku su gosti prišli na minus tri, ali je tada uslijedila odlična igra crveno-plavih. Do kraja druge četvrtine Banjalučani su uspjeli da se odlijepe na +14. Na polurijeme se otišlo sa rezultatom 47:33.

Prva polovina treće dionice igre pripala je gostima iz Mostara koji su u nekoliko navrata uspjeli da priđu na -6, ali je Borac serijama uspio da uveća prednost. Najveća serija crveno-plavih je bila 8:0. Rezultat nakon tri četvrtine glasio je 63:51 u korist domaće ekipe.

U posljednjoj četvrtini Zrinjski je pokazao bolju igra. Serijom od 10:0 prišli su ekipi Borca na samo pet poena razlike četiri minute prije kraja. Međutim, bolje od toga nije moglo.

Najefikasniji u redovima Borca bio je Džošua Kaningem sa 16 poena. Gavrić je ubacio 12, Kenić 11, Knežević 10 te Baldvin 8 poena

Kod gostiju najefikasini je bio Anes Podojak, koji je sa 22 poena ujedno bio i najefikasniji pojedinac na meču. Miljenko Veljković ubacio je 18, Emir Čerkezović 10 i Omar Pajić 6 poena.