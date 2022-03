Gagi Nikolić nije ljut: Ostvarili smo mnogo toga, a ostvarićemo još. Trener MZT-a: Pobijedio je lošiji tim

Banjalučani u dva kola Druge ABA lige doživjeli praktično dva identična poraza - imali ogromnu prednost, na kraju ostali bez ičega.

Kolo prije kraja ligaškog dijela sezone u Drugoj ABA ligi odigran je veliki derbi između MZT-a i banjalučkog Borca, koji je tim iz Skoplja riješio u svoju korist rezultatom 80:73.

Bila je to pobjeda koja im je donijela lidersku poziciju, dok Banjalučanima ostajhe da izvuku pouke iz novog šokantnog poraza, sličnog onom protiv Sutjeske iz Nikšića, kada su "crveno-plavi" u posljednjem kvartalu uspjeli da prokockaju čak 20 poena prednosti.

Večeras u "Pecari" sredinom treće četvrtine imali su 17 poena "viška", a posljednji kvartal dočekali sa "plus 10". Ipak, to nije bilo dovoljno da se dođe do slavlja.

"Danas imam komentar. Prošli put sam bio nezadovoljan mnogim stvarima, danas naravno nezadovoljan porazom, ali ovo je bio derbi sezone za prvo mjesto, protiv jednog sjajnog kluba. MZT-u od srca želim da još koji put protiv mene i Borca odigra utakmice, ne samo u Drugoj ABA ligi, ali i da se vrati tamo gdje mu je mjesto, u ABA ligi", poručio je trener Borca Dragan Nikolić nakon meča.

Popularni Gagi smatra da je iskustvo košarkaša MZT-a bilo presudno u večerašnjem meču.

"Današnja utakmica bila je vrlo bogata. Tu se vidi razlika. Moja ekipa jeste poletna, mlada, agresivna, ali kad treba majstori poput Stojanovskog i ostalih pogađaju šuteve, hoće ih lopta. Ali, to se zove veliko iskustvo i velika košarkaška moć, bar na ovom nivou", nije propustio priliku da pohvali protivničke igrače.

Ipak, zadovoljan je onim što je pokazao i njegov tim.

"Dali smo sve od sebe, nije to bilo dovoljno protiv ovakvog MZT-a. Ne stavljam ih pod pritisak, nego kažem kako jeste. Oni treba da budu prvi favorit ove lige i zaslužuju to po svemu. Mi smo sezonu završili na poziciji broj 3. Nećemo da kalkulišemo ko nam je protivnik, to nas ne zanima. Probaćemo da se regenerišemo. Koliko god utakmica sa Vojvodinom bila revijalna, daćemo sve od sebe kao i do sada u sezoni. Onda nas čeka ono najvažnije, tamo više nema nazad, nema popravnih utakmica - tri klizava stepenika, pa ko je najbolji mjesto će mu biti u ABA ligi 1. Čestitam MZT-u, ali i mojim momcima na svemu što su do sada ostvarili, a ostvariće oni toga još."

Borac će sasvim sigurno ligaški dio sezone okončati na trećem mjestu. Helios, koji je slavio protiv Borca 99:93, na zatvaranju igra protiv posljednjeplasiranog Osijeka i trebalo bi da se dogodi pravo čudo pa da tim iz Domžala ne slavi.

Tako će Banjalučani i u slučaju da izgube od Vojvodine ostati na trećoj poziciji, bez obzira na rezultate ostalih bh. predstavnika u posljednjem kolu. Široki igra protiv Podgorice, a Sparsi protiv Pelistera i ukoliko upišu pobjede, imaće identičan skor kao i Borac, s tim da su "crveno-plavi" bolji u međusobnom duelu i sa Širokobriježanima i sa Sarajlijama.

MZT će tako ligaški dio sezone završiti na prvom mjestu, te će u "plej-of", čiji će biti domaćin, krenuti sa "pol pozicije".

"Čestitam svojim momcima, ali i igračima Borca. Večeras je pobijedio lošiji tim. Borac je bio bolji tri četvrtine, ali uspjeli smo da slavimo", rekao je na kraju meča Aleksandar Petrović.

