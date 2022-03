TRI ČETVRTINE: Borac ima dvocifren zaostatak protiv Leotara u Banjaluci!

Košarkaši Borca gube 11 razlike od trebinjske ekipe nakon tri četvrtine 19. kola prvenstva Bosne i Hercegovine.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Poslije poraza u Širokom Brijegu, izabranici Dragana Gagija Nikolića dočekali su u nedjelju ekipu Leotara, koja je nakon prvih 20 minuta meča u "Boriku" stekla malu prednost.

BORAC - LEOTAR 59:70 (16:23, 21:19, 22:28)

Borac je dobro ušao u meč 19. kola u "Boriku" i poveo sa pet-šest razlike, međutim Trebinjci, koji su zbog poraza u finalu Kupa Republike Srpske, bili dodatno motivisani da se revanširaju Banjalučanima, pa su do isteka prvog perioda uspjeli da preokrenu i na krilima Nikole Jeftića i Milana Lužajića stignu do "plus sedam" (16:23).

I u drugoj četvrtini, nastavljena je serija Leotara (14:0) za 16:27, što je bila najveća prednost gostiju, a tek je pogocima Dijantea Boldvina prekinuta crna serija Banjalučana poslije tri minuta "posta" u drugom kvartalu.

Ubacili su crveno-plavi u višu brzinu, zaigrali mnogo angažovanije u odbrani i smanjili na samo "minus tri" (32:35), da bi potom učenici Marka Ičevića ponovo mini serijom 5:0 uspjeli da se "odlijepe".

Ipak, na odmor se otišlo sa "plus pet u korist" Trebinjaca - 37:42.

Pokušavali su domaći košarkaši da naprave preokret i uspjeli da sredinom trećeg kvartala povedu 51:50, međutim, ponovo su Trebinjci napravili seriju od 12:0 i pogocima Nikole Đurasovića stigli do 11 poena prednosti (53:64).

Poslije tehničke greške trenera Borca Gagija Nikolića, Trebinjci su poveli i sa "plus 13", ali se u odlučujućih 10 minuta ušlo sa prednošću Leotara od 11 koševa (59:70).

Najefikasniji u banjalučkom taboru bili su Dijante Boldvin sa 18 poena i Aleksandar Ponjević sa 11 pogodaka, dok su kod Trebinjaca Jeftić sa 22 i Lužajić sa 18 koševa bili najzapaženiji.

