Borac osvojio Kup Republike Srpske: Crveno-plavi pobijedili Leotar i osvetili se za poraz od prije dvije godine!

Košarkaši Borca su osvojili svoju desetu titulu Kupa Republike Srpske!

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Košarkaši Borca su osvajači ovogodišnjeg Kupa Republike Srpske. U finalnoj utakmici Banjalučani su, u dvorani Boraik, savladali ekipu Leotara rezultatom 94:84.

Ovo je ukupno deseta titula Kupa za Banjalučane te prva nakon 2009. godine.

KK Borac - KK Leotar 94:86 (31:19, 20:14, 23:25, 20:28)

Susret je počeo minutom ćutanja za Dušana Lajšića.

Uvodne minute prve četvrtine igrale su se koš za koš. Na 4:30 prije kraja Borac stiže na plus 7 što je primoralo trenera Leotara na tajm-aut. Nakon sedam minuta Borac je mini-serijom 5:0 došao na plus 10. Crveno-plavi su do kraja prve dionice uspjeli da povećaju tu prednost, te je rezultat glasio 31:19 u korist Banjalučana.

Nakon dvije minute nastavka Borac je bio na plus 17, a Trebinjci nisu mogli zaustaviti raspoložni napad domaćih. Do kraja druge četvrtine Leotar se mučio sa realizacijom napada te se na pauzu otišlo sa rezultatom ?:?. Treba dodati kako je ekipa iz Trebinja prvu trojku na utakmici pogodila tek 43 sekunde prije kraja prvog poluvremena.

Najefikasniji u prvom poluvremenu u redovima Banjalučana bio je Boldvin sa 12 poena. Kondić je dodao 7 te Gavrić, Šešlija i Kenić po 6 poena. Kod gostiju Raičević je ubacio 8, Đurasović 7 te Jeftić 6 poena.

Drugo poluvrijeme otvoreno je poenima Boškovića koji je pogodio šut za tri poena. U iduće četiri minute cvrveno-plavi su pogodili još tri trojke te stigli na plus 26. Nakon sedam minuta igre Trebinjci su uspjeli da smanje zaostatak na 16 poena. Treća četvrtina završena je rezultatom 74:58.

Leotar je posljednju četvrtinu otvorio serijom 6:0 te su prišli na minus 10. Trener Borca Dragan Nikolić bio je prisiljen da reaguje tajm-autom. Nakon toga uslijedila su još tri poena gostiju koji su stigli na -7 te potpuno se vratili u utakmicu. Prve poene u posljednjoj četvrtini Borac postiže nakon pune četiri minute igre.

Polovinom četvrte dionice igre trener gostiju Marko Ičelić isključen je zbog druge tehničke pogreške. Uspio je Borac da se vrati na u utakmicu i stigne do +14, ali 50 sekundi prije kraja Trebinjci smanjuju na -6. Međutim, gosti nisu imali snage da dođu to preokreta.

Najefikasniji u redovima Banjalučana bili su Kosta Kondić sa 21, Boldvin sa 18 te Aleksandar Ponjavić sa 12 poena. Jedanaest poena dodao je Vuk Bošković.

Kod gostiju Šakotić je ubacio 17, Raičević 15, Milidragović 14 te Đurasović 11.

Leotar je prije dvije godine u finalu Kupa Republike Srpske savladao upravo Borac za svoju drugu titulu ovog takmičenja. Najviše titula ima Igokea i to 11.

Ovom pobjedom košarkaši Borca osigurali su nastup u polufinala Kupa BiH koji je na rasporedu ovog vikenda. Plasman u završnicu Kupa BiH su već osigurali Igokea m:tel, Sloboda i Široki, a turnir će biti odigran u dvorani Borik.

Spisak svih osvajača:

1994. Borac Borovica

1995. Borac Nektar

1996. Borac Nektar

1997. Borac Nektar

1998. Borac Nektar

1999. Borac Nektar

2000. Igokea

2001. Igokea

2002. Borac Nektar

2003. Mladost Gacko

2004. Leotar

2005. Igokea

2006. Igokea

2007. Borac Nektar Banja Luka

2008. Slavija

2009. Borac Nektar Banja Luka

2010. Igokea

2011. Igokea

2012. Igokea

2013. Igokea

2014. Igokea

2015. Igokea

2016. Mladost

2017. Mladost

2018. Student-Igokea

2019. Mladost

2020. Leotar

2021. Igokea

2022. Borac