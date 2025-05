"Nikada me nećete vidjeti u dresu Partizana": Brauna pljuvali na derbiju, a on opsovao najvećeg rivala

Košarkaš Crvene zvezde Džon Braun opsovao je Partizan, istakao da nikad ne bi obukao crno-bijeli dres i otkrio da ga je navijač pljunuo tokom gostovanja najvećem rivalu.

Košarkaško rivalstvo Crvene zvezde i Partizana davno je nadmašilo granice Srbije, a pošto oba tima posljednjih nekoliko godina igraju zapažene uloge u Evroligi - čitav svijet je imao priliku da se upozna sa tenzijama koje ti mečevi nose. Američki košarkaš Džon Braun gostovao je u jednom podkastu i pored toga što je istakao da nikada ne bi igrao za Partizan, opsovao je najvećeg rivala i tako pokazao da mu se rivalitet već uvukao pod kožu.

Kada je trebalo da govori o meču protiv Partizana, Džon Braun nije birao riječi. Izletjela mu je psovka, zatim stav da nikada ne bi obukao crno-bijeli dres, a onda se pozabavio i vaspitanjem jednog mladog navijača koji ga je pljunuo. Pitanje je kako bi se ta situacija riješila da nije bilo Nemanje Nedovića koji ga je zaustavio i smirio.

Šta je Džon Braun ne bi prešao u Partizan?

Gostujući u podkastu "Euroinsiders" Džon Braun je govorio o najvećem rivalu Crvene zvezde. "Reći ću nešto ludo. J**eš njih! Uopšte me ne brine Partizan, ma ni najmanje. Nikada me nećete vidjeti u dresu Partizana. Prije bih otišao da igram u drugoj ligi Madagaskara", istakao je krilni košarkaš, pa se prisjetio i detalja sa jednog derbija: "Igrali smo protiv Partizana u Evroligi, u gostima. Dijete me je pljunulo, radio je to tokom cijele utakmice. Samo sam čuo ‘pu’, i okrenuo se. Nedović me je uhvatio i smirio, ali to što me je pljunuo je do roditelja".

Iako je tek nekoliko mjeseci u Srbiji, jasno je da se Džon Braun dobro upoznao sa atmosferom na okršajima Zvezde i Partizana. On je i prethodnih godina imao priliku da igra u Beogradskoj areni, ali nije to isti osjećaj kao kada nastupate u derbiju koji za navijače oba tima ima daleko veći značaj.

Kako je Džon Braun stigao u Crvenu zvezdu?

Saga oko dolaska Amerikanca u Crvenu zvezdu trajala je nekoliko nedjelja, a on je potpuno neočekivano isplivao u prvi plan kada se mislilo da crveno-bijeli traže klasičnog centra. Šaputalo se da je Džon Braun rješenje, a te glasine dobile su potvrdu kada je Nebojša Čović otkrio informacije koje su stigle do njega.

Ubrzo je i Džon Braun najavio da će potpisati ugovor sa Crvenom zvezdom, a posao je završen 9. decembra. Crvena zvezda je predstavila Džona Brauna, iako je bilo jasno da on neće odmah da pomogne timu jer se i dalje oporavljao od povrede ramena koja ga je mjesecima mučila. Zvezda je u tom periodu imala probleme u reketu zbog povrede Džoela Bolomboja, a energični Amerikanac može da pokrije i mjesto klasičnog centra, iako je više "četvorka".

Džon Braun je prethodnih godina obožavao da igra pred navijačima Crvene zvezde, pa je u jednoj od prvih izjava ispričao da je supruzi uvijek govorio da hoće u Beograd. Na odluku da obuče crveno-bijeli dres uticali su prijateljstvo sa Ajzeom Kenanom koji mu je bivši saigrač, odnosno mogućnost da zaigra uz Miloša Teodosića, jednog od najboljih plejmejkera u istoriji Evrolige.

Amerikanac je ove sezone nastupio za Crvenu zvezdu na 17 mečeva u Evroligi, uz prosek od četiri poena, 2,6 skokova i veoma loše procente šuta - tek 42,3 odsto za dva poena i 70,6 sa linije penala. Braun je nastupio i na 16 mečeva ABA lige, uz prosjek od 5,2 poena i 2,6 skokova. Procenti šuta bili su mu slični i u regionalnom takmičenju - 47,3 odsto za dva poena, odnosno 68,4 odsto sa linije za slobodna bacanja.

Koji košarkaši su igrali za Zvezdu i Partizan?

Kada je riječ o jugoslovenskim i srpskim košarkašima, lista je izuzetno duga. Među najvećim imenima svakako su pionir košarke na ovim prostorima Aleksandar Nikolić, zatim čuveni košarkaški radnik Bora Stanković, pa legende poput Zorana "Moke" Slavnića i Dražena "Praje" Dalipagića, zatim predstavnici nešto mlađe generacije u vidu Vlada Divca, Dejana Tomaševića, Milana Gurovića ili Miloša Vujanića...

Posljednjih godina su dres oba kluba nosili Miroslav Raduljica, Nemanja Dangubić, Luka Bogdanović, Raško Katić, Sava Lešić, Aleksandar Cvetković i mnogi drugi. Crnogorski košarkaši Boris Bakić, Slavko Vraneš i Stevan Milošević igrali su za oba beogradska tima, a isto je uradio i nekadašnji reprezentativac Sjeverne Makedonije Predrag Samardžiski.

Kada je riječ o strancima koji ne dolaze iz regiona, na spisku je najviše američkih košarkaša. Prvi na listi je Lorens Roberts koji je nakon Zvezde zaigrao za Partizan, a zatim su dres oba tima oblačili Tarens Kinzi, Džejms Gist, Kori Volden, Kevin Panter i Kodi Miler-Mekintajer. Pored njih, za dva najveća srpska kluba igrao je i francuski reprezentativac Matijas Lesor, kojeg navijači Partizana obožavaju.

Taren Kinzi je nakon Partizana zaigrao za Crvenu zvezdu i kasnije često pohvalno govorio o navijačima crveno-belih, dok su Kevin Panter i Matijas Lesor nakon Zvezdinog obukli Partizanov dres i tamo postali pravi ljubimci navijači. Braunov saigrač Kodi Miler-Mekintajer najavio je da ima nezavršenog posla kada je potpisao za Zvezdu, a čini se da je mislio baš na period koji je proveo u Partizanu.