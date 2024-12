Braun presjedio prvi meč na klupi, pa za MONDO otkrio: Spreman sam, evo kada ću debitovati!

Iskusni krilni centar Džon Braun konačno se našao u sastavu Crvene zvezde, a za MONDO je pričao o tome šta navijači mogu da očekuju od njega, kada očekuje da bude u punoj formi i zašto je došao u Srbiju.

Izvor: Jonathan Rebboah / imago sportfotodienst / Profimedia/Instagram/jb_iii00/Screenshot

Dočekali su navijači Crvene zvezde! Našao se u sastavu crveno-bijelih iskusni krilni centar Džon Braun, nekoliko nedjelja nakon što je potpisao ugovor sa timom sa Malog Kalemegdana. Sjajni defanzivac se povrijedio pred početak sezone i bio je bez ugovora, a nakon što je njegov nekadašnji saigrač Ajzea Kenan najavio dolazak Brauna, on je stigao u Beograd. Poslije odlaska Uroša Plavšića iz kluba, a usljed povreda Ognjena Dobrića i Miloša Teodosića bio je na klupi u meču sa Barselonom!

Tu nije imao minutažu, ali kako je ranije na svojim društvenim mrežama postavio broj 29, pitali smo ga da li to znači da će protiv Krke u nedelju zapravo zaigrati? "Da, spreman sam i tada ću debitovati!", rekao je Braun na početku razgovora za MONDO.

Već neko vrijeme je u Beogradu, zvanično je potpisao ugovor 9. decembra, a iako nije vidio mnogo Beograda za sada, jedna stvar ga je oduševila.

"Sve je lijepo, još nisam stigao ništa da vidim i obiđem, ali je atmosfera na utakmicama sjajna.Upoznao sam nekoliko navijača, jako sam lijepo i toplo dočekan", rekao je on.

Znao je da želi da zaigra za Crvenu zvezdu još 2021. godine, kada je zajedno sa Ajzeom Kenanom u timu Uniksa osjetio atmosferu na mečevima protiv crveno-bijelih u Evroligi.

"Otkako sam u Uniksu igrao protiv Crvene zvezde žudio sam da dođem ovdje i igram sa ovakvom publikom na svojoj strani. Bilo je lijepo to gledati, ali da takvi navijači navijaju za tebe je vjerovatno potpuno drugačije osjećanje", ushićemo kaže Amerikanac.

ZNAM KO SAM, ZATO MI NIJE PALO NA PAMET!

Šta je to što publika može da očekuje od njega?

"Borba, požrtvovanost! Bez obzira na sve, bez obzira na rezultat, bez obzira na to šta se dešava boriću se do posljednjeg grama snage, dok ne dođem do nule. Uvijek, uvijek sam bio takav. Morao sam da imam taj mentalitet autsajdera. Nisam smio da letim, ali ni da mnogo padam, morao sam da budem neutralan. Znam odakle dolazim, mnogi su sumnjali u mene, nisu me primjećivali, ali svima sam im dokazao da nisu u pravu. Dokazao sam da mogu da igram Evroligu, iako mi je trebalo vremena.Uvijek imam taj mentalitet, čak i kad me ljudi cijene ja dobijam energiju iz toga što znam da imam sreće što igram košarku profesionalno."

Godinama već igra na najvišem nivou, zaigrao je u Evroligi sa Uniksom i Monakom, a poslije dvije odlične godine pod vođstvom Saše Obradovića povrijedio se u najgore vrijeme, kada je bio na kraju ugovora. Sa 32 godine, nekome bi i penzija pala na pamet...

"Ne, ne uopšte! Znam kakav sam igrač, znam kakvu energiju donosim i na terenu i u svlačionici. Kad radiš prave stvari vraća ti se dobrim i ideja o kraju karijere mi tokom cijelog ovog procesa i perioda nije pala na pamet", jasan je bio novi krilni centar tima Janisa Sferopulosa.

NE FALI OVOM TIMU NIŠTA, ALI...

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Prije tri godine je zajedno sa Ajzeom Kenanom igrao protiv Crvene zvezde, sada su ponovo saigrači. I to je bio plus upravi crveno-bijelih kada se odlučivalo gdje će nastaviti karijeru iskusni Amerikanac.

"Definitivno je to bio veliki plus. Zajedno smo igrali protiv ovog tima, a on je sad tu i sviđa mu se ovdje. Nadam se da mogu da budem "ljepak" koji je ovom timu bio potreban da navijačima pruži ono što zaslužuju. A to je mjesto u plej-ofu!"

Stigao je na poziciju sa čijim se popunjavanjem prilično muči tim sa Malog Kalemegdana u prethodnim godinama, ali konkurencija je velika. Tu su Filip Petrušev, Dejan Davidovac, Majk Daum, pa i Rokas Gedraitis i Nikola Kalinić. Šta to on može da donese, a da tim već ne posjeduje?

"Nije da imam nešto što timu fali, samo je stvar u tome da dodamo još dijelova u tu slagalicu. Ja sam samo dodatni dio slagalice, svi ti momci su sjajni košarkaši, a ja osjećam da mogu da se uklopim u svaki sistem. Kada igrate na pravi način svuda možete da se uklopite", smatra Braun,.

U narednoj 2025. godini ima samo jednu želju, ali takođe ističe da ne žuri. Zna da krajem decembra 2024. nije igrao kakav je bio prije nekoliko mjeseci.

"Samo hoću da ostanem zdrav i da razmišljam pozitivno. Ja razumijem da na početku odmah sada neću biti igrač kakav sam bio, trebaće mi vremena da se vratim, ali znam da sam sposoban da radim razne stvari kako bih pomogao ovom timu da pobeđuje."

I za kraj - ako ste se ovih dana našli zaglavljeni u beogradskom saobraćaju na snijegu, znajte da niste jedini...

"Omiljena stvar u Srbiji su mi ljudi. Otkako sam stigao upoznao sam mnogo sjajnih ljudi. A najviše mi smeta snijeg!Prije neki dan sam bio zaglavljen do dva ujutru ispred moje garaže zbog snijega. Još imam ljetne gume na svojim kolima.... Zašto? Nemam pojma!", rekao je uvijek raspoloženi Džon Braun na kraju razgovora za MONDO.

(MONDO, Nikola Lalović)