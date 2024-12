Janis nacrtao, četiri heroja donijela pobjedu: Kad je srce kao planina, a Deda na terenu - Barsa nema šanse!

Crvena zvezda je pobijedila Barselonu, a teško je pobrojati sve koji su tome doprinijeli. Ipak četvorica igrača su posebno impresionirala na terenu.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je uspjela, nakon godina, pa čak i decenije čekanja pobijedila u Kataloniji! U prvom dijelu sezone Barselona je došla u Beograd i pobijedila u produžetku zahvaljujući sjajnoj igri Kevina Pantera, a sada su upravo dvije njegove greške u finišu dale pobjedu crveno-bijelima na tacni.

Naravno i za te greške glavnog igrača Barselone morala je Zvezda da odigra vrhunsku odbranu, a ova pobjeda je još veća kada se zna da šut nije išao tim Janisa Sferopulosa. Jedva 27 odsto su šutirali crveno-bijeli za tri, pogodili su osam trojki iz čak 29 pokušaja, a opet su osvojili do sada neosvojivu tvrđavu.

A kako i ne bi kada je ovaj meč imao toliko heroja, da u analizi jedva da ima mjesta da se spomene Filip Petrušev koji je sa 17 poena i indeksom korisnosti 19 bio statistički najkorisniji igrač na meču.

ZOVU GA DEDA, JER IGRA KAO MATOR!

Izvor: MN PRESS

Nevjerovatna je, ali zaista nevjerovatna mentalna snaga Dejana Davidovca. Po ko zna koji put u karijeri pogodio je šut za pobjedu, napravio je potez koji je riješio meč u jako, jako bitnoj utakmici. Pričao je u studiju "Sport kluba" nakon meča o tome Milutin Aleksić, da kao bivši košarkaš pored svih ostalih kvaliteta Dejana Davidovca najviše cijeni jer je nevjerovatno teško mentalno ostati na visini zadatka kada si u situaciji u kakvoj je on bio ove sezone. Često je igrao malo, na nekim mečevima je bio van prvih 12, a sposoban je da odigra ovakav meč. Ta trojka čak i nije najveći doprinos, on je veći dio meča proveo na poziciji beka i omogući je svom treneru da ima petorku koja preuzima sve. Stoga je tim sa Kevinom Panterom i Džabarijem Parkerom, sa Janom Veselim i Huančom Ernangomezom završio sa 74 poena!

SRCE KAO PLANINA

Izvor: MN PRESS

Nismo malo puta slušali o tome da je pitanje je li Jago dos Santos igrač za Evroligu. Jedini koji ga je sve vrijeme branio i govorio da je to igrač velikog potencijala od koga se puno očekuje je Janis Sferopulos, a sada su ga redom hvalili Vlade Đurović, Milutin Aleksić... Njegovo srce je uvijek bilo kao planina, a mnogi su pod upitnik stavljali njegove odluke. Međutim sada je sa dva koša iz jako teških situacija (za 74:71) održao Zvezdu u igri kada je bilo najteže. Vidjeli smo i da je u situacijama kada na prodoru centri okruže omalenog Brazilca on uspjeva da pronađe rješenje i izbaci loptu ili nekome u uglu na trojci ili nekom od slobodnih centara. Igra sve zrelije, a osim toga mora se napomenuti da iako naravno još ima defanzivnih poteškoća i u tom dijelu igre je sve bolji. Samo obratite pažnju koliko puta je uspio da ne dozvoli višim igračima da ga izguraju ispod koša, a bilo je i situacija kada je jurio Kevina Pantera u kontri i uspio da ga spriječi da postigne lake poene.

MOTOR KOJI KRVARI

Izvor: MN PRESS

To je za ovaj tim Nikola Kalinić. Radi sve i tu ne treba gledati statistiku. Nije ni ona loša, 12 poena, 3 skoka, ali svako ko je pogledao ovaj meč zna da je mnogo više od onoga što je stalo u statistiku doprinos Kalinića. Ne treba ići dalje od toga da je otišao da bude ušiven nakon udarca u glavu i vatio se nakon nekoliko minuta. Otišao je kada je Zvezda vodila, vratio se kada je bilo neriješeno i odmah vratio prednost svom timu. Toliko on znači. Veći deo meča čuvao je Kevina Pantera, spustio ga na nula poena u drugom poluvremenu i preuzimao sve. Nema puno takvih igrača, a jednog takvog Zvezda ima i to na trogodišnjem ugovoru.

E ZA NJEGA NIKO NIJE ZNAO!

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Godinama je igrao Evroligu Džoel Bolomboj, ali zaista niko nije znao da je on ovakav igrač dok nije došao u Crvenu zvezdu. Iznenadio je prošle sezone sjajnim igrama, onda je sjajno počeo ovu i povrijedio se. Da neko ko do prije dvije nedjelje nije mogao da vozi bicikl ovako juri bekove Barselone koji izlaze iz blokova, da natjera Kevina Pantera u ključnom dijelu meča ne samo da ne ostvari prednost u prodoru već i da napravi faul u napadu, je zaista impresivno. Dao je osam poena, ali je svaka lopta ispod koša bila njegova. Imao je devet skokova i šteta je što nije nagrađen dabl-dablom, ali otkako se vratio na teren Crvena zvezda je vidno bolji tim. Očekivali smo da se malo "vuče", traži formu, ali on je i u duelu sa Janom Veselim, Džabarijem Parkerom i Vilijem Ernangomezom pokazao da se iz povrede vratio kao možda i bolji igrač.

ŠAHISTA

Izvor: MN PRESS

Nevjerovatno kako je ovaj meč postavio Janis Sferopulos. U Kataloniji je spustio Barselonu na 74 poena, a Kevina Pantera ostavio na nuli u drugom poluvremenu. Ipak, koliko vjeruje u ovaj tim i u svoj plan Grk vidjeli smo odmah, poslije dva minuta. Izašao je sa petorkom koja je mnoge šokirala, sa Dejanom Davidovcem na poziciji beka i sa igračima koji sve preuzimaju. Počelo je serijom 10:0 za Barsu, zvao je Janis Sferopulos tajmaut, ali nije posustao. Vratio je isti tim na teren i ista ta ekipa je ostavila Barsu sljedećih pet minuta bez poena i napravila je seriju 11:0. Zaista je imao mnogo takvih sjajnih minijatura Sferopulos na ovom meču, kao na primjer uvođenje Nemanje Nedovića u 26. minutu, koje je rezultatiralo poenima i odličnom rolom iskusnog beka u smanjenoj ulozi. Poklonio je povjerenje Jagu dos Santosu i on mu je to vratio poenima kada se lomilo. Još da nađe način da probudi Kodija Milera-Mekintajera i mogao bi Janis Sferopulos da pronađe dobitničku formulu. Ne samo za pojedine mečeve u Evroligi, nego i za nešto mnogo više. Ali i sam je rekao, mnogo još mečeva ima da se odigra, tako da sada fokus ide na Krku, a ne na tabelu Evrolige. To se gleda samo na kraju.

(MONDO, Nikola Lalović)