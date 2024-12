"Uopšte ne gledamo tabelu": Zvezda ispisala istoriju, ali Sferopulos upozorio!

Nema opuštanja, istakli su kako Janis Sferopulos, tako i Filip Petrušev.

Nije bio previše pričljiv Janis Sferopulos poslije pobjede nad Barselonom, istorijske jer je prva u Kataloniji za Crvenu zvezdu.

"Bio je to derbi svih 40 minuta. Borili smo se baš jako. Čestitam igračima na pobjedi", rekao je on posle meča, a na konstataciju da je sada njegov tim prestigao Barsu na tabeli dodao je: "Prerano je još reći to. Borimo se, a na kraju ćemo videti tabelu. Uopšte ne gledamo tabelu."

Igrač utakmice sa 17 poena, 3 skoka i indeksom korisnosti 19 bio je Filip Petrušev, a on je ključ ovog trijumfa vidio u sjajnoj defanzivi. "Da, ovako izgleda kada igramo čvrsto svih 40 minuta. Mogli smo da budemo malo bolji, ali odbrana je bila ključ. Vjerovali smo u pobjedu, nikada pre nismo ovdje pobijedili. Svi su vjerovali, pokazali smo karakter i došli do trijumfa", rekao je Petrušev.

Šo se tiče tabele pogled na nju je lijep, ali ne opušta. "Bili smo izjednačeni sa Barselonom na tabeli, sada smo uzeli tu pobjedu koju je trebalo u Beogradu. Srećni smo, ali moramo da nastavimo i da se ne opuštamo".

Španski stručnajk na klupi Barselone Đoan Penjaroja takođe nije puno pričao. "U završnici smo loše igrali u napadu i dali smo im dva, tri bitna ofanzivna skoka. Mislim da je to bio ključ poraza", rekao je on poslije meča.