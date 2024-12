"Lopta mora da bude kod Jaga, jer Kodi nema takvo srce": Vlade Đurović surovo iskren o poziciji Mekintajera

Košarkaški trener Vlade Đurović komentarisao je večerašnji susret Crvene zvezde i Barselone.

Crvena zevezda gostuje Barseloni u okvriu 18. kola Evrolige, meč počinje u 20.30 časova. Vlade Đurović je komentarisao predstojeći susret crveno-bijelih, a akcenat je stavio na samu završnicu meča - ako bi došlo do neizvjesnog rezultata lopta bi morala da bude u rukama pejmejkera Jaga dos Santosa, a ne Kodija Miler-Mekintajera. Osvrnuo se Đurović i na odlazak Plavšića u Beširtaš, za šta vjeruje da je pravi potez i klubova i igrača.

Beogradski tim je u prethodnom susretu sa klubom iz Katalonije pokazao kao izuzetan protivnik. Bili su crveno-bijeli na korak od pobjede, ali na kraju nisu stigli do senzacije. "Zvezda nikad nije pobijedila tamo, izgubila je i kod kuće od njih, Panter je bio najbolj igrač. Njega treba čuvati oštrije. Sa onim prednjim promjenama lako može da izgubi loptu. Igrač koji ga slabije zna, prijeti da će da napravi prodor, a onda napravi skok šut. Odmah treba ući u njega", rekao je Đurović na Areni sport.

"Barselona ne igra bog zna kako, mislim da neće na fajnal-for, niti će osvojiti prvenstvo Španije. Ne sviđa mi se kako igraju i vidim problem sa trenerom. Veseli je najbolji šuter u ekipi i pogađa najbolje sa poludistance, što nije imao do sada. Tako je popravio šut i tehnički izgleda izvanredno. Vrlo je teško parirati i vidimo da gleda šut za tri poena i ne smije da se razigra. Odlika mu je ofanzivni skok. Umije da napravi fintu, ima dobar prvi korak i od njih se treba najviše plašiti."

"Zvezda mora da igra ratnički, ali od ove utakmice zavisi da li će se plasirati dalje. Ako dobije, napravila je dva koraka naprijed, ako izgubi pola je koraka unazad. Neće to odlučiti da li će ući u osam ili deset, ali baš zato bi igrači morali da budu rasterećeni i da iznenade kao što su i u Istanbulu, Parizu, Monaku... Neka krenu slobodno i nema razloga da strepe."

Dobro rješenje za Plavšića

Košarkaški trener anaizirao je koliko će izostanak nekih igrača biti problem za crveno-bijele. Tako se dotakao i odlaska centra Uroša Plavšića u Bešiktaš - vjeruje da je to dobar izbor mladog reprezentativca.

"Mislim da će Dobrić nedostajati, Plavšić je već otišao u Bešiktaš. Za njega je ovo dobro rješenje. Već sam govorio da je bilo bolje da igra u Megi, to što sjedi, za bilo koje pare, ne mijenja minute. Za njega je ovo najbolji potez. Biće dobar potez i za Bešiktaš. Ovo će biti veoma bitan korak za njega, mislim da će na pozajmicu, bilo bi glupo da ode odmah iz Zvezde."

"To što ne igraju Teo i Lazić neće biti veliki hendikep jer su već navikli na to u Zvezdi, Braun vjerovatno neće igrati, nespreman je, tako da pomoći sa strane nema. Očekujem od Kalinića da će imati posebne motive jer je igrao u Barseloni i da će dati to svoje. Ali, svi ostali moraju da igraju bolje nego posljednju utakmicu, prije svega Mitrović, Gedraitis, pa Daum, Kenan…"

"Kenan je razočaranje, lopta kod Jaga"

Đurović je poseban dio analize posvetio bivšem igraču Olimpijakosa, a onda se osvrnuo i na doprinos Dos Santosa i Mekintajera. "Kenan je za mene razočaranje. Ne može da se igra da se ćoškari i čekaš, pa ti onda šutneš er-bol. To nisu šutevi, mora više da radi sa loptom i pomogne plejmejkeru, a ne da igra kao da ima 210. Jago će da uradi svoje, ali ako slučajno Zvezda uđe u završnicu to treba da igra Jago, to mora da igra on, a ne. Uvijek je rasterećen na početku Kodi, ali na 82:82 neće pogoditi u to sam ubijeđen."

"Očekujem od Petruševa da pogodi takođe. Nadam se da ako uđu u utakmicu kako treba, ratnički, veća je Barselona ime, ali nisu taj tim. Barselona nije bolja od Monaka i Fenerbahčea, a oba tima je dobila Zvezda. Jeste da su tu Veseli i Panter, ali nisu to vanzemaljci. Ne igraju i ne djeluju, nema šanse da uđu u fajnal-for, niti da osvoje prvenstvo Španije", zaključio je Đurović.