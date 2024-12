"Već me nervira Nemanja Nedović": Slavni srpski trener pecnuo košarkaša Crvene zvezde!

Iskusni bek Nemanja Nedović trebalo bi da ima veću ulogu u Zvezdi, kaže Vlade Đurović.

Izvor: MN Press/Arena sport/printscreen

Legendarni srpski trener Vlade Đurović analizirao je situaciju u Crvenoj zvezdi i tom prilikom hvalio jednog, a kritikovao dvojicu igrača koje ove sezone ima na raspolaganju Janis Sferopulos. Izuzetno mu se sviđaju uloge namijenjene Filipu Petruševu, koji se odlično dopunjuje sa Zvezdinim centrima, ali... Problem su Rokas Gedraitis i Nemanja Nedović.

Litvanski košarkaš naišao je na kritike jer nije često primjetan kada se odlučuju utakmice, dok je Nedović najduže bio "na tapetu" nekadašnjeg trenera. Đurović je nakon pohvala Petruševa i kritika Gedraitisa čitav jedan segment svog obraćanja posvetio ulozi koju ima Nedović!

"Opala mu je minutaža, ali mislim da se osjeća bolje i da mu odgovara ovo u Zvezdi. Svako voli da ima oko sebe igrače kao što su Bolomboj, to će majstor pored mene da pomogne, ne može sve sam. Sada može da izađe i šutne trojku. Umije Bolomboj da doda ako se dobro krećeš, zna da doda, tako da je meni taj par mnogo bolji nego neki Bolomboj sam ili Petrušev sam. Zna Petrušev da igra i sa Mitrovićem, ne treba se libiti da se njih dvojica spajaju, bolje je to nego sa Daumom. Fantastična je kombinacija Bolomboj i Petrušev, odlična Mitrović i Bolomboj i Mitrović i Petrušev, ali ne volim kad igraju Kalinić ili Gedraitis četvorku. Okomio sam se malo na Gedraitisa, ubaci on, ali mora kada je važno", rekao je Vlade Đurović o trenutnoj situaciji u Crvenoj zvezdi.

Gedraitis je tek "očešan", najveće kritike dobio je Nedović. Srpski košarkaš trenutno uopšte ne igra po Đurovićevom ukusu. Smatra Vlade da bi Nemanja trebalo više da učestvuje u igri, da poenterski bude zastupljeniji i da preuzima odgovornost kao jedna od najvećih zvijezda u aktuelnom sastavu Crvene zvezde.

"Sve vrijeme preskačemo Nedovića, a treba da bude odlučujući igrač. Već me nervira pomalo. Sve neke povrede. Kad završi utakmicu sa sedam poena... Kratko i igra, nije više od deset minuta, ja bih bio ljut na samog sebe da sam na njegovom mjestu. On je zvijezda, mora da igra više... Ajde što ne igra odbranu, ne igra niko, ali ajde, majstore, daj nešto u napadu. Ne igra ni Jokić, ali ne pita te niko kad daješ u napadu", istakao je slavni trener.

Nemanja Nedović je ubacio 12 poena protiv Partizana, ali je taj dvocifreni učinak u derbiju došao nakon tri meča u kojima je imao jednocifren broj poena - protiv Makabija iz Tel Aviva, Anadolu Efesa i Studentskog centra. Priliku da popravi utisak u očima Đurovića Nedović će imati na meču protiv Barselone u 18. kolu Evrolige.