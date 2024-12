Pogledajte kako je Zvezda pobijedila Barselonu: Panter je tragičar, a Deda heroj crveno-bijelih!

Veliku pobjedu Crvene zvezde na gostovanju obilježili su njen bivši košarkaš Kevin Panter, ali i Jago i Davidovac.

Košarkaši Crvene zvezde upisali su ogromnu pobjedu u Evroligi - na gostovanju u Španiji savladala je Barselona (78:74), u partiji kakvu baš vole da vide navijači crveno-bijelih. Iako je bilo velikih grešaka, igrači Janisa Sferopulosa sve su nadoknadili velikim zalaganjem, "tučom" i hrabrošću u najbitnijim trenucima meča.

Prednjačili su u tome Nikola Kalinić koji je još jednom pokazao da je mozak ovog tima, brazilski plejmejker Jago dos Santos čije srce pumpa krv u čitav organizam Crvene zvezde i na kraju Dejan Davidovac koji se tome nekako odupre, pa neizvjesnu završnicu odigra bez povišenog pulsa, u svom ritmu - vojvođanski hladno.

Pobjedu Crvenoj zvezdu u Španiji donijela je fantastična borba za svaki poen tokom čitavih 40 minuta meča, ali smo izdvojili tri detalja koji su vjerovatno odlučili ovaj meč. Ispostavilo se da su morale da se poklope sve tri situacije kako bi Zvezda konačno savladala jedan od najboljih evropskih timova i na njegovom domaćem terenu.

Trojka Dejana Davidovca

Imao je tri promašena šuta za dva poena i dva promašena šuta za tri poena. Jedina četiri poena postigao je sa linije za slobodna bacanja. A onda, na 19 sekundi do kraja meča iskoristio je sjajnu akciju Crvene zvezde i odličnu rolu Filipa Petruševa, da ih ćoška pogodi preko ruke i donese Zvezdi tri poena prednosti. Taj detalj prelomio je utakmicu.

Do kraja meča pogađao je samo Nemanja Nedović koji je bio polovičan sa linije slobodnih bacanja. To je bila tek jagoda na šlagu koji je oko torte "namazao" Dejan Davidovac onim što on najbolje radi. Hladnokrvan kad je najbitnije, još jednom je pokazao zašto je već godinama među miljenicima navijača Crvene zvezde.

Kevin Panter nestao sa parketa

Košmaran je bio posljednji minut za Kevina Pantera. Napravio je faul u napadu nad Džoelom Bolombojem kada je krenuo na polaganje 34 sekundi prije kraja posljednje dionice, zatim izgubio loptu na sedam sekundi do kraja, a onda nije uspio ni da se otvori za šut u posljednjem napadu Barselone.

Panter je meč završio sa 13 postignutih poena uz veoma loše procente šuta - 2/8 za dva, 2/5 za tri i 3/5 sa linije penala. Posljednje poene na meču postigao je sa linije za slobodna bacanja na minut do kraja druge četvrtine... Tokom treće i četvrtine dionice nije postizao poene, što je ogroman problem za Barselonu.

Jago dos Santos, kad je najbitnije

Mučio se Kodi Miler-Mekintajer, povremeno i izuzetno nervirao navijače Crvene zvezde, a onda je Jago dos Santos ulazio na parket i vraćao im nadu u pobjedu. Četiri uzastopna poena, odnosno dva prodora u pun reket, brazilskog košarkaša Zvezdi su dali život u završnici meča.

Kada je Jago pokazao Barseloni da se ne plaši pobjede u Blaugrani, njegovi saigrači su počeli da vjeruju u trijumf. Plejmejker iz Brazila pogodio je za 72:71 na tri minuta do kraja posljednje dionice, a zatim i za 74:71 na dva minuta i sedam sekundi. Barselona se od tih napada nije oporavila do kraja meča.