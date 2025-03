Umjesto da riješi probleme, postao je jedan od njih: Džon Braun ne liči na igrača koji treba Zvezdi

Džon Braun nije najveći problem Crvene zvezde, ali je njegovo igranje u timu Janisa Sferopulosa dovelo do promjene koja možda jeste najveći problem.

Košarkaši Crvene zvezde ubjedljivo su poraženi od Bajerna u Minhenu (100:82), u jednoj od najlošijih utakmica koje je tim Janisa Sferopulosa odigrao ove sezone. Crvena zvezda je sebi značajno otežala posao u finišu ligaškog dijela Evrolige i sada crveno-bijelima sa Malog Kalemegdana predstoji teška borba.

Teško je izabrati krivca za Zvezdin ubjedljiv poraz u Minhenu. Sve je krenulo nizbrdo sredinom prve dionice, pa je poraz od Bajerna mogao da bude i daleko ubjedljiviji - sem Džoela Bolomboja zakazali su svi, od iskusnih srpskih igrača, preko dobro plaćenih stranaca, pa do trenera Janisa Sferopulosa koji nije uspio da probudi ekipu.

Na neki način poraz Crvene zvezde u Minhenu obilježio je Džon Braun III, jedan od dvojice igrača koji su u toku sezone stigli u klub. Američki krilni centar proveo je na terenu nešto manje od sedam minuta, bez poena, asistencije, ukradene lopte, izgubljene lopte, blokade, napravljenog ili iznuđenog faula. Imao je samo dva skoka, i užasnih "-11" dok je bio na parketu. Bajern je u tim trenucima lomio Zvezdu.

Edvards drži loptu, dok Ognjen Dobrić pokušava da mu je otme

Iskusni košarkaš kojeg je Zvezda sačekala da se u potpunosti oporavi od povrede, a zatim mu dala dovoljno vremena da uđe u takmičarski ritam, za sada se čini kao potpuni promašaj crveno-bijelih i trenera Janisa Sferopulosa. Prije nego što je angažovan pričalo se o dolasku klasičnog centra, Zvezda se odlučila za krilnog centra računajući na sposobnosti Filipa Petruševa da igra i peticu, a utisak je da to nije bila dobra odluka... Debelo, jer Braun, za sada, nije donio ništa Crvenoj zvezdi.

Džon Braun je igrač manje u napadu

Amerikanac nije donio ništa novo ofanzivnoj igri Crvene zvezde. Do sada je odigrao deset mečeva u Evroligi, postigao tek 29 poena i gotovo polovina njih su sa linije za slobodna bacanja. Džon Braun je ove sezone u dresu Zvezde šutirao 3/18 sa linije penala i 8/23 za dva poena na mečevima Evrolige. Braun je igrač koji akcije završava na obruču ili nedaleko od koša, pa bi procenti trebalo da su daleko veći od skromnih 34,8 odsto.

"Braun je igrao bez učinka. Imao je 0/2 šut, nula skokova, nula asistencija. On nije igrač za Zvezdu i ne bi ga uzeli ni naši timovi iz sredine tabele, Borac, Spartak... Kako onda da bude igrač za Zvezdu? Mitrović je od njega mnogo bolji igrač, a od kada je došao skoro da ne igra. Još nisam vidio da je neko dobio blokadu kao on protiv Partizana. I na ziceru teško daje, a i njegova mehanika je takva da teško pogađa sa tri-četiri metra, ma i sa dva. Ako on nastavi da kreće u postavi, ne vidim ružičastu perspektivu za Zvezdu", rekao je nedavno Vlade Đurović o američkom košarkašu koji nosi dres Crvene zvezde, nakon poraza od Žalgirisa.

Krilni centar Crvene zvezde Džon Braun.

Primjera radi, Džon Braun je za Uniks pogađao 51 odsto šuteva za dva poena, dok je u Monaku malo spustio procente i tokom dvije sezone bio na oko 48 odsto. U Zvezdi je daleko slabiji od tih brojki kada su pokušaji za dva poena u pitanju, dok je od šuta sa distance u potpunosti odustao.

"Drago mi je što si me pitao za njega. Prije nego što dam odgovor moram da kažem svima - svima želim da nađu formu i da doprinesu igri Zvezde u ovom trenutku - međutim, krivo mi je da neko pomisli da imam pik na njega. Pogotovo ja, apostrofiram ga jer je igrač koji ima iskustvo. Zvezda nema Luku Mitrovića već duže vrijeme i kada je bio aktivan, njegovi minuti su trpjeli, a to Braun ne koristi kako se očekuje od njega. Nesrećan sam jer sam bio u pravu. Forma, egzekucija... To više nije Džon Braun koji nas je oduševljavao u Monaku, Uniksu... Žao mi je. Ima još mečeva i mora da pruži doprinos Zvezdi, ali sve manje imam nade. Dobar dio trenažnog procesa je proveo u Zvezdi. Ta povreda koja je bila razlog što ne prikazuje dobre partije je prošlost", rekao je Milutin Aleksić u analizi Zvezdinog poraza od Bajerna.

Šta je Zvezda izgubila povredom Majka Dauma?

Džon Braun III je zamjena za Majka Dauma, koji je već nedjeljama povrijeđen i neće uskoro moći da pomogne ekipi Janisa Sferopulosa. Braun troši njegove minute na poziciji krilnog centra, njegova uloga u rotaciji djelimično je smanjila minutažu Luke Mitrovića, a Filip Petrušev i Džoel Bolomboj sve ređe igraju zajedno. Za razliku od Dauma i Petruševa koji sa poziciji četiri prete i pokušajima za tri poena, Džon Braun to ne radi.

Amerikanac ove sezone nije uputio šut za tri poena u mečevima Evrolige, a imajući u vidu da ga šut ne služi ni sa kraćih distanci, vjerovatno neće ni pokušavati. Jednostavno, Džon Braun nije prijetnja po protivnika kada je daleko od koša, pa čak i kada bi Zvezda igrala takve akcije, rivali bi mu dopuštali da ostane na osam metara sa loptom u rukama.

Nikada Džon Braun nije bio naročito dobar šuter za tri poena, ali je sada u fazi karijere kada više ni ne pomišlja da uputi šut sa distance. Majk Daum je ove sezone pogodio 13 trojki iz 41 pokušaja u Evroligi, odnosno nešto manje od 32 procenta. Za krilnog centra, koji nije ni blizu prve napadačke opcije, sasvim dobri procenti. I opomena rivalima da moraju da ga čuvaju i kada ostane sam na distanci. Na Zvezdinu štetu, Džon Braun ne može da raširi protivničku odbranu i natjera ih da paze i na "ćoškove", a kada su svi rivali u reketu teže je Džoelu Bolomboju i Filipu Petruševu da igraju leđima, odnosno Nemanji Nedoviću, Jagu dos Santosu i Kodiju Mileru-Mekintajeru da napadnu prodorom.

Vjerovatno je baš koncepcija Zvezdinog napada, koji se mijenjao tokom sezone, jedan od najvećih problema koji Janis Sferopulos trenutno ima. Zvezda i dalje ima dobar položaj na tabeli, nije loš ni aktuelni niz rezultata koji su "presekla" dva poraza, ali... Bolan je poraz na gostovanju Makabiju u Beogradu, pa pred svojim navijačima od Žalgirisa. To su timovi koji se gotovo sigurno neće naći u doigravanju. Za kraj, tu je i lekcija od Bajerna - da se jasno vidi kako Zvezda ima probleme koje su rezultati možda sakrili.