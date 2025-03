"I domaći igrači da se ugledaju na njega": Milutin Aleksić pita sve u Zvezdi, zašto bijele zastavice?

Milutin Aleksić istakao je da domaći igrači Crvene zvezde treba da se ugledaju na Džoela Bolomboja, dok je postavio pitanje i zašto su "bijele zastavice" viđene već poslije 15. minuta meča protiv Bajerna u Evroligi.

Izvor: Sportklub/Screenshot/MN Press

Milutin Aleksić kritikovao je veoma loš nastup Crvene zvezde protiv Bajerna u Minhenu (100:82) u kome je označio da se igra tima Janisa Sferopulosa u potpunosti "raspala", dodavši i da ga je zabrinula energija i pristup koji su imali košarkaši Zvezde. U analizi koju je dao za "Sport Klub" poslije utakmice u Minhenu, priznao je da je malo falilo da niti jedan igrač ne dobije nagradu za igrača utakmice, međutim odlučili su se za Džoela Bolomboja od koga mogu da uče i drugi.

"Hteli smo nikome da ne damo nagradu za igrača utakmice, ali to ne bi bilo fer prema Džoelu Bolomboju, jedinoj svijetloj tački...", rekao je Aleksić i pojasnio: "Imao je možda i rekordnih 19 skokova. Poručio bih da je Džoel Bolomboj primjer ponašanja i nekim domaćim igračima kako se odnosi prema dresu i obavezama igrača Zvezde".

Na koga je tačno mislio Milutin Aleksić nije precizirano, ali je tokom svog izlaganja kritikovao mahom većinu igrača koji su prošle noći bili na terenu. Istakao je da je Kalinić, koji svojim pristupom uvijek ekipi donosi benefite, sada u Minhenu "inficirao" ekipu sa negativnim stavom, dok je nezadovoljan i kako su odigrali najbolji strijelac Ajzeja Kenan, pa isključeni Kodi Miler-Mekintajer, kao i nedovoljno spremni i nervozni Filip Petrušev.

Zašto je i Ognjen Dobrić zaslužio kritike?

Edvards drži loptu, dok Ognjen Dobrić pokušava da mu je otme

Izvor: Oryk HAIST / imago sportfotodienst / Profimedia

Ognjen Dobrić je odigrao 17 minuta i postigao je osam poena, šutiravši 2/7 za tri poena. U nekim situacijama kao da nije vjerovao u svoj šut i na tome mu je zamjerio Milutin Aleksić.

"Dobrić je ljubimac srpske košarkaške publike. Ne vidim zašto razmišlja ili je nesiguran u svoj šut. Svojom posvećenošću i odnosom prema košarci ima toliki kredit da ne treba time da se opterećuje. Ne igra u kontinuitetu i to je već trener Sferopulos primijetio, pa ga izostavljao, zbunio javnost, ali sada se možda vidi zbog čega nije dobijao šansu u svim mečevima kada su svi zdravi", rekao je Aleksić o samopouzdanju "Kobre".

"Može da pomogne Zvezdi, ima kredita, ne treba da nam dokazuje kakav je igrač. Znamo. Samo što je kod Dobrića najveći problem kontinuitet".

Zašto sad nikoga ne iznjedri igra Zvezde?

Vidi opis "I domaći igrači da se ugledaju na njega": Milutin Aleksić pita sve u Zvezdi, zašto bijele zastavice? Edvards drži loptu, dok Ognjen Dobrić pokušava da mu je otme Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Oryk HAIST / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Čitave sezone imamo slučaj da nagrada "najboljeg igrača utakmice" šeta među igračima Crvene zvezde. Prosto, kolektiv bi uvijek "izbacio" pojedinca, pa su tako pojedine utakmice dobijali Nedović, Mitrović, Davidovac, Kenan, Dobrić... Čini se da to više nije slučaj u posljednje vrijeme.

"Janis Sferopulos je donio nešto novo, da stalno mijenja karte i da u tom špilu ima uvijek sakriveni adut i da sve nas iznenadi kako funkcioniše. U martu, kada dođu ove utakmice znaju koje su im najjače petorke, ko uzima zadnji šut, a kod Zvezde toga nema", rekao je Milutin Aleksić: "To nema cijele sezone, ali pravi rezultate. To je njegov izbor. Već je Janis dokazivao, rekao sam da je to kockanje, ali kada pravi takve rezultate - i trofeje - ne možemo da kažemo da je to bio loš izbor. Daje i meni znak pitanja da li je to održivo, ali pokazao je da zna tako da vodi".

"Kada dođu ovakve utakmice i kada je stani-pani, mislim da je kostur ekipe, odnosno glava i rep, važan da se vidi. Možda i taj pristup da se ide na skrivenog džokera u špilu sad ne ide. Ali, ne bih da umanjimo sve što je uradio zbog dva poraza".

Da li je raspored problem Crvene zvezde?

Izvor: MN PRESS

Ostalo je još šest kola do kraja i Crvene zvezda je trenutno na šestom mjestu sa skorom 16-12. Vidjećemo da li može do kraja sezone da ostane u plej-of zoni.

"Ja ću biti vrlo jasan - Zvezda je pokazala, i to nije upitno, da može sa svima i bilo gdje. Problem je što je Crvena zvezda sama sebi najveći problem. Sama je sebi ovo napravila. Ništa maestralno nisam vidio od Bajerna. Zvezda se raspala u 15. minutu i to je važno napomenuti da bi se izvukla lekcija, a ne da se nekome penjemo na kičmu. Njima je najteže. Putuju i sve prolaze, žrtvuju mnogo toga, tako da niko od njih sigurno ne voli da se stvari ovako završe. Profesionalci su i za to nisu malo plaćeno. Pokušavamo da budemo afirmativni, ali Zvezda je sebi najveći problem", rekao je Aleksić koji je dodao da navijači sada moraju da stanu uz klub, kada je teško, a ne kada je sve "kao po loju".

"Nije to ni raspored, duplo kolo, nego unutar ekipe joj se nešto ovako desi. Ne možemo da tražimo opravdanje za ekipu preko puta. Da je Zvezda odigrala ovo kao gro mečeva što je igrala, to je 10-15 razlike u gostima. Nešto se tu ipak desilo. Splet raznih okolnosti, ovo je najgora utakmica, a način najgori u posljednje tri godine uz onaj Efes. Podsjetilo je na taj meč u Istanbulu. Ne liči mi na Zvezdu da baci bijelu zastavicu u 15. minutu", zaključio je Aleksić.

S kim igra Zvezda do kraja Evrolige?

Pogledajte kako izgleda raspored Crvene zvezde do kraja sezone u Evroligi, većinu utakmica igraće kod kuće: