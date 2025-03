Košarkaš Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer uputio izvinjenje zbog načina na koji je sprski tim izgubio u Minhenu.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde odigrali su katastrofalan meč u Minhenu, gdje su ubjedljivo poraženi od Bajerna (100:82). Ništa nije funkcionisalo u igri tima Janisa Sferopulosa, a crveno-bijelima bi ovaj neuspjeh mogao da napravi mnogo problema do kraja ligaškog dijela, kada se budu određivale pozicije pred nokaut fazu sezone.

Bez energije i bez ideje igrala je Crvena zvezda pred brojnim srpskim navijačima koji su veoma dobro popunili halu u Njemačkoj, a zbog te podrške je Kodi Miler-Mekintajer osjetio potrebu da se oglasi. Nekadašnji plejmejker Partizana i Baskonije počeo je meč sa devet uzastopnih poena, ali je već sredinom treće dionice zbog pet ličnih grešaka završio utakmicu.

Zanimljivo, susret je završio sa tek 11 postignutih poena, od čega je najveći dio postignut u prvim minutima susreta. Nije imao skok, podijelio je tek tri asistencije, a tri puta je izgubio loptu. Nije se pretjerano istakao ni u šutu (4/8 za dva, 1/3 za tri), a utisak je da je na ovom meču najviše falio da daje tempo Zvezdinoj igri.

Vidi opis "Izvinjavam se navijačima Crvene zvezde": Miler-Mekintajer se oglasio odmah poslije meča Edvards drži loptu, dok Ognjen Dobrić pokušava da mu je otme Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Oryk HAIST / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

"Moramo nastaviti, kao što rekoh, sjetiti se zašto smo u ovoj situaciji. Nismo tu jer imamo igrače koji svake noći postižu 30 poena. Tu smo jer smo dobro zaustavljali igrače koji postižu 30 poena. I moramo nastaviti to imati na umu. Još nešto, izvinjavam se navijačima koji su doputovali da nas podrže. Gubitak nije problem. Problem je način na koji smo izgubili. Dakle, izvinjavam se tim navijačima koji su došli da nas podrže. Moramo se bolje boriti, ne samo za nas, već za sve koji nas podržavaju. Hvala im na tome. Mnogo cijenim to", rekao je Kodi Miler-Mekintajer nakon utakmice u Minhenu.

Tražio je bugarski reprezentativac razloge za ovako ubjedljiv poraz. "Moramo da igramo bolje u odbrani, to nam je donijelo mnogo pobjeda na početku. Ponekad izgubimo fokus, a u ligi poput ove to ne smije da se desi, jer timovi mogu da naprave sjajnu seriju, što su večeras i uradili", rekao je Kodi i dodao: "Stvar je u odbrani. Napad, koga briga? Možemo da dajemo koševe, da igramo dobro, ali ako ne zaustavimo protivnika, šta vrijedi? To se desilo. Vodili smo sa 14, a onda smo se nesvjesno opustili u odbrani i oni su krenuli. Nije bitno kako počnete, važno je kako završite, a mi to nismo učinilo".

Utisak je da iskusni plejmejker zna način da crveno-bijeli izađu iz krize. Očigledno je dobro razmislio o porazima koji protiv Žalgirisa i Bajerna, koji bi mogli da budu ključni kada se na kraju ligaškog dijela sezone napravi tabela. "Mislim da treba da se sjetimo zašto smo u ovoj situaciji. Radili smo bolje od očekivanja s početka godine. Dakle, prvo, moramo ostati smireni. Bolji smo nego što je iko mislio. Isti smo tim kao kada smo počeli sezonu sa tri pobjede, moramo ostati mirni. Dva poraza. To je normalno. Koji tim osim Pariza je pobijedio 10 puta zaredom? Raspored je gust. Mnogo timova je blizu u trci za plej-of i bolje pozicije. Mi samo moramo da nastavimo. Ostalo je šest utakmica. Za dvije nedjelje, ako pobijedimo, priča će biti drugačija. Svi će biti srećni. Zato ostanite mirni", zaključio je Miler-Mekintajer.