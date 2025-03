Zvezda se potpuno raspala u Minhenu: Najgori meč sezone kad mu vrijeme nije

Crvena zvezda poražena u Minhenu.

Crvena zvezda je upisala poraz u 28. kolu Evrolige od Bajerna - 100:82. Izabranici Janisa Sferopulosa su dobro krenuli i dobro odigrali posljednju dionicu, ali je period između toga bio veoma slab. Bilo je to, vjerovatno, najgore izdanje crveno-bijelih ove sezone i zasigurno veoma bolan poraz u jako važnoj fazi takmičenja.

Crvena zvezda je meč otvorila odlično, tačnije Miler-Mekintajer je dominirao u crveno-bijelom dresu pošto je vezao devet poena, dok domaćin četiri minuta nije uspio da dođe do poena... Sve do trojke Vojtmana (9:3). Uspio je Bajern da konsoliduje redove, sve vrijeme je bio za petama crveno-bijelima, a onda je novom trojkom Vojtmana uspio i da povede (20:18).

Ipak, iskustvo Nemanje Nedovića vratilo je prednost na stranu gostiju, šuter tima sa Malog Kalemegdana je krenuo na polaganje, pogodio je i dobio dodatni faul. Međutim, promašio je sa linije penala, ali se na pravom mjestu našao Džoel Bolomboj koji je loptu vratio u obruč tako što ju je zakucao. Mogli su izabranici Janisa Sferopulosa da odahnu i na kratku pauzu odu sa dva poena prednosti (22:20).

Krenula je i druga četvrtina jakim intenzitetom. Već početkom 11. minuta Filip Petrušev je morao van terena zbog stomačnog virusa, pa su crveno-bijeli dalje morali bez njega... Igralo se u mini-serijama, čas bi crveno-bijeli uspjeli da se rezultatski odlijepe, ali bi u narednih nekoliko minuta Bajern smanjivao zaostatak. Negdje oko 13. minuta je uslijedila serija domaćina, vezali su 7:0 i od tog trenutka nisu ispuštali prednost.

Na drugoj strani Ognjen Dobrić bio je važan igrač za crveno-bijele, ali nije mogao sam (42:37)... Posljednjih tri i po minuta izabranici Janisa Sferopulosa nisu stigli do poena, to dovoljno govori koliko je njihova igra pala. Zbog toga je na drugoj strani Bajern lako stigao do dvocifrene prednosti, a na velikom odmoru je imao čak 15 poena razlike.

I poslije poluvremena Zvezda nije izgledala bolje. Lučić i Nejpir su ubacili po trojku već u prva dva minuta, dok crveno-bijeli i dalje nisu imali odgovor. Sve je polazilo za rukom domaćinu, a Zvezda je do prvih poena stigla tek u 24. minutu trojkom Kalinića, a Bajern je tada već vezao 25 poena - od kraja druge dionice, pa sve do koša Kalinića...

Bio je bivši reprezentativac, zapravo, jedini koji je držao goste u igri. Vezao je osam poena, ali to nije bilo dovoljno da bi ugrozio razigrani Bajern. Loše je stajala Zvezda i činilo se da ne može gore, ali... Miler-Mekintajer je dobio tehničku zbog koje je bio isključen, a minut kasnije isto je uradio i Filip Petrušev (76:48).

Zaista je loše Zvezda izgledala na terenu, možda kao prošle sezone u završnici Evrolige protiv Efesa. Igralo je su četvrtoj četvrtini koš za koš, dok Kenan nije vezao dvije trojke (82:65), ali Zvezda nije mogla da nastavi u tom ritmu. Bajern je imao Edvardsa i Lučića koji su uzvratili istom mjerom (88:65). Jeste Zvezda igrala nešto bolje u ovoj četvrtini, ali to nije bilo dovoljno za preokret. Na kraju, važno je da su crveno-bijeli, makar, sačuvali razliku iz Beograda...