Drama u Boriku i prvi poraz Banjalučana! Helios nakon dva produžetka bolji od Borca

Košarkaši Borca su u okviru 8. kola Druge ABA lige poraženi od ekipe Heliosa rezultatom 99:93.

Izvor: ABA liga 2/Dragana Stjepanović

Ekipa Borca je u okviru 8. kola Druge ABA lige, u dvorani Borik, nakon dva produžetka poražena od Heliosa rezultatom 99:93.

Bio je ovo prvi poraz za Banjalučane u ovom takmičenju.

Helios - Borac 99:93 (21:15, 19:20, 18:17, 20:26, 9:9, 12:6)

Helios je otvorio utakmicu trojkom Šantelja. Banjalučani su na samom početkom napravili seriju od 7:0, dok je Helios odmah uzvratio sa šest vezanih poena. Nakon pet minuta igre rezultat je bio izjednačen 9:9. Uslijedio je period igre u kojem je Helios uspješno koristio svaki napad te je trener Borca Dragan Nikolić bio prisiljen da traži tajm-aut.

Do kraja prve četvrtine Helios je bila bolja ekipa na parketu te su ovu četvrtinu riješili u svoju korist rezultatom 21:15.

Crveno-plavi su bolje otvorili drugu četvrtinu te su nakon dvije minute došli do vođstva 21:22. Sa još dva poena napravili su seriju 9:0 i stigli na +3. Uslijedio je miran period igre u kojem obje ekipe nisu iskoristile nekoliko prilika za sticanje veće prednosti.

Helios je bolje zatvorio prvo poluvrijeme te na pauzu otišao sa plus 5.

U prve dvije minute nastavka nismo vidjeli niti jedan koš, sve do treće minute kada Irvin polaže loptu u koš za +7 Heliosa. U nastavku igre Borac se mučio u napadačkom dijelu te je Helios dvije minute prije kraja treće četvrtine imao osam poena prednosti.

Ovaj dio utakmice obilježilo je monstruozno zakucavanje iz faula Koste Kondića koje je podiglo igru Borca te su prišli na -2.

Međutim, tim iz Domžala do kraja treće četvrtine stiže na plus šest te rješava ovu dionicu igre u svoju korist rezultatom 18:17.

U zadnjoj četvrtini vidjeli smo bolju igru Borca koji je nakon nešto više od šest minuta stigao do izjednačenja 66:66. Trojkom kapitena Draška Kneževića Banjalučani stižu u vođstvo 68:69. Kenić dvije minute prije kraja sa tri poena dovodi crveno-plave do plus 3.

Trinaest sekundi prije kraja Helios stiže na minus jedan. Pet sekundi prije kraja Borac gubi loptu u napadu te Helios stiže do izjednačenja. Kenić promašuje šut za dva poena te odvodi utakmicu u produžetke.

Prvi produžetak nam je donio zanimljivu igru. Draško Knežević je pri rezultatu 87:85 promašio oba slobodna bacanja te šut iz ofanzivnog skoka. Međutim, Baldvin sa dva poena vodi utakmicu u drugi produžetak.

Isti igrač trojkom otvara drugi produžetak. Helios sa poenima Mahkovica i Irvina stiže do minimalne prednosti. Mahkovic trojkom na 1:12 prije kraja dovodi svoju ekipu na plus četiri. Na kraju je bilo plus šest za tim iz Domžala.

Najefikasniji u redovima crveno-plavih bio je Baldvin sa 17 poena. Kenić je dodao 16, Knežević 14, Šešlija 13 te Kondić i Kaningem po 10 poena.

Kod pobjedničke ekipe najefikasniji je bio Irvin sa 26 poena dok je Mahkovic postigao 23. Ferme i Šantelj su postigli po 18 poena.

KK Borac za dva dana očekuje utakmica protiv Sparsa dok Helios u idućem kolu igra protiv Zlatibora.

Banjalučani nakon osam kola imaju sedam pobjeda i jedan poraz dok Helios ima pet pobjeda i tri poraza.