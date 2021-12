Košarkaš Borca o psovkama na tajm-autu Gagija Nikolića: Trener je želio da nas razmrda!

Đorđe Pažin prokomentarisao je minut odmora šefa struke Banjalučana, koji je psovao i vrijeđao igrače Borca na meču protiv Pelistera.

Košarkaši Borca imaju maksimalan učinak poslije šest kola u Drugoj ABA ligi pred posljednji duel na Ilidži u petak protiv osječkih Vrijednosnica.

Na prethodnoj utakmici, trener crveno-plavih Dragan Nikolić žestoko opsovao svoje izabranike zbog loše partije u prvom poluvremenu, da bi to u nastavku pokrenulo banjalučki tim da stigne do ubjedljive pobjede u sportskoj dvorani Hils na Ilidži, gdje je imao podršku pomalo neobičnih navijača.

Temperamentni stručnjak se nakon meča izvinio za svoje riječi u prenosu meča, a as Borca Đorđe Pažin je u izjavi za "Srpska info" istakao da košarkaši o tome i ne razmišljaju.

"Trener je samo želio da nas razmrda, da zaigramo onako kako smo se spremali i dogovarali. Možda je to djelovalo ružno u prenosu, ali jednostavno to su stvari koje se dešavaju tokom meča. Uspio je u tome da nas pokrene, motiviše za nastavak meča i uslijedio je preokret. To je već prošlost, mi smo se okrenuli narednom meču", rekao je Pažin.

Prema njegovim riječima, iako Osječani dosad nisu zabilježili nijedan trijumf, na večerašnjem susretu treba biti oprezan.

"Prva stvar je da u taj duel moramo da uđemo maksimalno motivisani i nijednog trenutka ne smijemo da se opustimo. Na papiru i prema položaju na tabeli smo favoriti ali to moramo da potvrdimo na terenu. Osijek je pokazao protiv Širokog da može biti nezgodan rival i sigurno je da traže oprez. Na drugoj strani imamo veliki motiv da u naš grad dođemo sa maksimalnim učinkom što bi sigurno bio najbolji poziv našim navijačima za četvrti turnir u januaru", istakao je košarkaš Borca.

