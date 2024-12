Da li je ovo znak da Sinera čeka suspenzija?

Ruski teniser je suspendovan zato što je pao na doping testu, a sad se mnogi pitaju da li ista sudbina čeka i Janika Sinera.

Da li će Janik Siner da bude suspendovan? Čeka se konačna odluka Arbitražnog suda u Lozani poslije žalbe WADA (Međunarodna antidoping agencija), a informacije koje se pojavljuju iz dana u dan mogle bi da budu loše za njega. Posebno poslije jedne od odluka Međunarodne agencije za integritet tenisa (ITIA).

U zvaničnom saopštenju na njihovom sajtu navodi se da je ruski teniser Danil Savelev suspendovan na dvije godine zbog kršenja doping pravila, odnosno zbog pada na doping testu. On je nižerangirani teniser, najbolja pozicija mu je 1486. mjesto na ATP listi i on je u julu ove godine bio pozitivan na meldonijum, supstancu koja je strogo zabranjena.

"Savelev je priznao da je koristio tabletu meldonijuma, ali greškom. Pomiješao je porodični lijek za suplement koji je sličnog izgleda. Svi ti faktori, kao i uzorak koji je uzet dokazali su da je takvo objašnjenje moguće. Prihvaćeno je da nije bilo nikakve namjere sa njegove strane. Međutim, on nije napravio nikakve korake da spriječi rizik nenamjernog uzimanja. Ponuđena mu je suspenzija na dvije godine što je on prihvatio i odbio je saslušanje pred nezavisnim tribunalom", navodi se na sajtu.

Jasno je da nižerangirani teniser poput Savleleva nema ni finansijske mogućnosti kao Siner, niti može da plati vrhunske advokate za odbranu, pa je poslije ovakvog obrazloženja opet u centar pažnje dospio baš Italijan. Navijači se oglašavaju na društvenim i traže da pokažu da za sve važe ista pravila i da ako si pozitivan na doping da treba da budeš kažnjen.

Sineru prijeti suspenzija

Ako Arbitražni sud u Lozani donese drugačiju odluku od prvobitne Sineru prijeti suspenzija. WADA traži da on bude suspendovan na period od godinu ili dve dana. Hoće li se to zaista dogoditi i hoće li zaista ista pravila da važe za sve ostaje da se vidi. Očekuje se da taj slučaj bude riješen u februaru naredne godine.

Podsjetimo, Sineru je u organizmu pronađena nedozvoljena supstanca klostebol. On je pao na dva doping testa, ali je prvobitna odluka bila da nema suspenzije, već mu je samo oduzeta zarada sa turnira u Indijan Velsu. On je tvrdio tada da je do toga došlo jer ga je jedan od trenera masirao bez rukavica dok je na sebi imao kremu koja je sadržala tu supstancu...

