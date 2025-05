Venecija konačno van zone ispadanja: Pobjeda protiv Fiorentine za nadu u opstanak

Nakon dugo vremena, tim Euzebija di Frančeska je u sigurnoj zoni.

Finiš sezone u Seriji A donosi nam veliku borbu za šampionsku titulu, mjesta u Ligi šampiona i ostalim međunarodnim takmičenjima, a izuzetno zanimljivu bitku vode ekipe i koje se bore za opstanak u najjačoj italijanskoj ligi.

Monca je već prežaljena i od naredne sezone igraće u Seriji B, blizu da joj se priključi je i Empoli, dok je van zone ispadanja konačno Venecija.

Do ovog kola pretposljednji tim lige savladao je Fiorentinu 2:0 i nakon dugo vremena stigao do sigurne zone. Tim Euzebija di Frančeska slavio je na svom stadionu "Pjer Luiđi Penco" golovima Falija Kandea i Gaetana Oristanija, te tako pred dva odlučujuća kola stigao do 17. pozicije. Počasni gol za tim iz Firence postigao je Rolando Mandragora, koji je nakratko u 77. minutu vratio nadu svom timu da može izbjeći poraz, ali do kraja "viola" nije mogla bar do boda.

Trenutno mjesto koje vodi u niži rang, osim pomenutih Monce i Empolija, drži Leće. Nije daleko ni Parma, Verona i Kaljari, koji takođe strahuju za opstanak.