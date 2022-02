Dragan Nikolić želi zatvoreno ABA 2 takmičenje: Klubovi treba da budu nagrađeni, samo još to fali da liga bude najbolja

Trener Borca Banja Luka smatra da bi Skupština lige trebalo da izglasa zatvaranje (ili poluzatvaranje) takmičenja.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Lider drugorazrednog ABA 2 takmičenja je Borac Banja Luka, tim koji je u prvih sedam mečeva uknjižio isto toliko pobjeda.

Želja je da se u pobjedničkom ritmu nastaviti i na predstojećem turniru koji počinje u nedjelju u Banjaluci, a u najavi takmičenja, novajlija Aleksandar Ponjavić, nekadašnji košarkaš Igokee, "puca" od optimizma.

"Čekaju nas tri dobre utakmice, iz kojih mislim da ćemo doći do tri pobjede i nastaviti pobjednički niz koji imamo u ABA 2 ligi. Trenirali smo zaista dobro protekle dvije nedjelje, mislim da smo jako motivisani i spremni da na domaćem terenu stignemo do tri pobjede. Iskoristio bih priliku da pozovem što veći broj navijača da dođe u halu da nam pomogne, da bude naš šesti igrač i da se svi zajedno radujemo novim uspjesima", istakao je Ponjavić.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Novo ime je i Lovro Buljević, koji je prošle sezone nastupao u ovom takmičenju, ali u dresu Širokog.

"Čeka nas težak raspored, tri teške utakmice, tri dobra tima. Međutim, ekipa jako dobro trenira, u dobrom smo ritmu i mislim da imamo čemu da se nadamo."

Dragan Nikolić, trener Banjalučana, istakao je, u svom obraćanju medijima, zadovoljstvo što je njegov klub dio, kako kaže, jedne od najboljih liga na svijetu.

"Mnogi kažu da dijelim neiscprne argumente ABA ligi, što nije istina. To je samo opšta konstatacija, da je ovo jedna od najboljih liga na svijetu, da je ovo region gdje su stvoreni najbolji treneri, igrači, sudije, rukovodioci... Znam da nije moguće, ali volio bih jednog dana da reprezentacija šest ex-yu republika odigra protiv nekih zapadnoevropskih zemalja koje imaju 60, 70, 80 miliona stanovnika i para i svega. Ta utakmica bi izgledala kao igra mačke i miša u našu korist! To dovoljno govori o košarci na ovim prostorima i najvažniji faktor košarke ovdje, uz dužno poštovanje svih nacionalnih šampionata, jeste ABA liga. To sve dobro funkcioniše, veoma sam zadovoljan kao neko ko je bio trener i u ABA 1 i sada u ABA 2 ligi. Tu mislim i na organizaciju, i saradnju, kako to rukovodioci rade i nose na svojim leđima uz podršku velike većine klubova."

Da bi liga bila dovedena do perfekcije, nedostaje, ističe Nikolić, još samo jedan momenat.

"Očekujem da se u narednom periodu ipak krene ka zatvaranju ili poluzatvaranju ABA 2 lige iz više razloga. ABA 2 liga je obaviještena, od strane mnogih, o određenim anomalijama u pojedinim nacionalnim prvenstvima i vrijeme je da neki klubovi koji su dali snagu košarci na ovim prostorima, a to su Borac Banjaluka, Mladost Zemun, Podgorica koji su platili da bi igrali u ovom rangu, budu nagrađeni. Imamo Spars koji je sjajno organizovao prethodni turnir, Zlatibor, MZT koji je tu 'ni na nebu ni na zemlji', između ABA 1 i ABA 2, objektivno kvalitetom pripada višem rangu... Očekujem takvu vrstu pomoći Skupštine. Konkretno, ABA 2 liga je dobila novog naslovnog sponzora i to govori koliko je privlačna. Meni ne prija kao njenom učesniku kada neko proba da ne priča inspirativno o tome. Meni to liči kao da je neko atentator na košarku na ovim prostorima. Onog časa ako se nešto nepredviđeno desi ABA ligi, više nema košarke na ovim prostorima. Ionako smo dovoljno u problemu."

Analizirao je Nikolić i učinak rivala koji očekuju njegov tim na banjalučkom turniru.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

"Helios je tim koji je u vrhu slovenačke košarke. Slovenija je bila jedini predstavnik regiona na proteklim Olimpijskim igrama u Tokiju i to dovoljno govori o snazi njihove košarke. Helios je tu jedna od najboljih ekipa, nekadašnji učesnik ABA 1 takmičenja, stabilan, ima odličan tim, trenera koji je jako dugo tima, jako dobro rade, nezgodan su rival i vidim ih u plej-ofu. Spars nam je drugi protivnik u 'El Klasiku', uvijek ću za njih da kažem da su rado viđen gost ovdje. Puno utakmica igramo sa njima, a oni imaju ambiciju da uđu u ABA 1. Dva brata, dva košarkaška fanatika, vode taj klub, dižu ga, dobili su veliku pomoć odande što nije za osudu, već za svaku pohvalu. Mislim samo da treneri i igrači koji su došli unazad dvije-tri nedjelje više koštaju nego cijeli moj tim, što govori o njihovoj snazi. Treći rival je Lovćen, takođe višegodišnji učesnik ABA 2 lige, neko ko je nekada igrao ABA 1 ligu i neko ko jako dobro igra ove 'balone'.Tu su negdje na granici u borbi za plej-of, vidjećemo šta mogu. Ostavili su dobar utisak na prethodnom 'balonu', u dobroj su formi u nacionalnom prvenstvu, tako da nas čekaju tri atraktivne utakmice", istakao je Nikolić, koji očekuje značajnu podršku publike.

"Borik je moj i Borčev teren, ovo je kuća svih Banjalučana i ja ne mogu da ih zovem u njihovu kuću, ali mogu da im kažem da su 'baloni' zaista gledani i da će sigurno cijeli košarkaški svijet, ne samo na ovim prostorima, pričati o tom spektaklu ako Borik bude pun. Imamo te probleme sa koronom, pa se uglavnom čuje škripa patika, očekujem da se sada čuje podrška", rekao je trener banjalučkog tima, istakavši na kraju velike probleme oko sastavljanja igračkog kadra.

"U Sarajevo smo išli sa velikom zebnjom, tako je i pred ovaj turnir, ali se ipak ovdje osjećam malo drugačije. Od 31. oktobra, prve četiri zvanične utakmice igrali smo kompletni, narednih 17 su nam u prosjeku nedostajala dva igrača. To je jednostavno teško nositi na svojim plećima. Ne vjerujem da ćemo narednu utakmicu igrati kompletni. Volio bih da se to desi, pa da znam na čemu sam i da mogu da na pitanje svih pitanja, a to je dokle Borac može, da odgovorim. Nismo odlagali utakmice, nismo tražili izgovore i ostalo, šta god govorili spletkaroši sa društvenih mreža. Nismo to radili, već smo igrali časno i pošteno i samo šest mečeva od početka sezone igrali u Boriku. Zdravstveni bilten i dalje nije dobar, iz poštovanja prema svim vama bih rekao ko su igrači pod upitnikom, ali ne mogu iz taktičkih razloga. Realno je da ponovo ne budemo kompletni, to je trenutno najveći problem", zaključio je Nikolić.