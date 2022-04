Nikolić se pobjedom oprostio od "Borika": Borac nadigrao Promo pred plej-of ABA 2 lige

Košarkaši u crveno-plavim dresovima savladali su tim iz Donjeg Vakufa u posljednjoj utakmici Dragana Nikolića u banjalučkoj dvorani.

Dragan Nikolić se od košarkaške lige BiH oprostio pobjedom.

Košarkaši Borca ovog četvrtka su u dvorani Borik, u meču 23. kola, trijumfovali nad ekipom Proma iz Donjeg Vakufa, u posljednjem meču pred start ABA 2 plej-ofa koji se od 13. do 17. aprila održava u Skoplju.

BORAC BANJA LUKA – PROMO 83:70 (26:22, 22:17, 24:14, 11:17)

Tokom ove nedjelje, trener crveno-plavih najavio je da će doći do promjene na klupi poslije završnice drugorazrednog regionalnog takmičenja, pa mu je, samim, tim, večerašnji duel u Boriku bio posljednji što se tiče elitnog bh. košarkaškog ranga.

Uz manje oscilacije u igri, banjalučki tim se potrudio da ga pamti po trijumfu, i to ubjedljivom.

Početak utakmice pripao je timu Bobana Ninića, koji je u prvoj četvrtini stekao prednost od šest poena (6:12, 9:15), ali je domaći tim već do kraja prve dionice uspostavio kontrolu nad rezultatom (26:22), a potom u finišu drugog kvartala došao do plus 15 (48:33).

Manji pad u igri u finišu te i početkom treće četvrtine omogućio je gostima da smanje minus na samo pet poena (48:43), ali je Borac serijom 18:4 "presjekao" nalet Proma i praktično odveo meč u željenom smjeru.

Crveno-plave je do pobjede predvodio američki tandem Dinate Boldvin-Džošua Kaningem, koji je kombinovano postigao 35 poena (Boldvin 19, Kaningem 16), dok je sa druge strane prvo ime bio Aleksandar Ilić, koji se takođe zaustavio na 19 poena.

Do kraja Lige 13, a poslije završetka ABA 2 finalnog turnira, Banjalučani će još ugostiti Slobodu, te gostovati Posušju i Mladosti.

U tim utakmicama ekipom će, kako smo već rekli, umjesto Dragana Nikolića komandovati neko drugi...

LIGA BiH – 23. kolo

Borac Banja Luka – Promo 83:70

Petak:

Široki – Bratunac (18.00)

Spars – Sloboda (20.30)

Subota:

Mladost – Posušje (19.00)

Nedjelja:

Bosna Rojal – Zrinjski (20.00)

Slobodni Radnik i Leotar.

