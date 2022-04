Da budem pošten, kad Partizan ovako igra, ne možete im ništa! Trener Mege pričao o skoku i Panteru poslije teškog poraza

Vlada Jovanović nije mogao da bude zadovoljan igrom svog tima, ali ističe da kada Partizan ima svoje veče jednostavno ne može da izgubi.

Košarkaši Mege su samo u prvoj četvrtini meča sa Partizanom uspjeli da pariraju timu Željka Obradovića, a trener Vlada Jovanović je istakao da se plašio ovakvog ishoda meča.

Jednostavno njegov mladi tim nije imao snage da se suprotstavi fizički nadmoćnijoj, iskusnijoj i kvalitetnijoj ekipi Partizana.

"Sve ono čega smo se pribojavali na kraju se i ostvarilo. Partizan ima svoj način igre od koga ne odstupa. Praktično u prvom minutu kada ni jedna ni druga ekipa nisu baš našle napadački ritam Partizan je već tad uspostavio nivo kontakta i napravio nekoliko skokova u napadu što im je značajno podiglo samopouzdanje", objasnio je Jovanović.

Jednostavno nije bilo rješenja za skok crno-bijelih, ali ni za sjajnog Kevina Pantera. Kada igra ovako, nije ni čudo što se NBA timovi raspituju za njega...

"To prvo poluvrijeme bih rekao da je Panter koji je i glavni igrač Partizana pokazao zašto to jeste i mi nismo uspjeli da ga zaustavimo. Već u prvoj i drugoj četvrtini Partizan je uspostavio način na koji će igrati i nismo imali rješenja za njihov skok. Drugo poluvrijeme smo probali da uhvatimo kakav-takav priključak, međutim to je bilo nedovoljno da ova utakmica bude zanimljivija", dodao je Jovanović.

Iako nije bio zadovoljan partijom svog tima, trener Mege je bio realan i naglasio je da protiv ovakvog Partizana njegova ekipa nije imala šta da traži.

"Imam dosta toga da zamjerim svojim igračima, ali ako igrate protiv Partizana u ovakvom raspoložeju jako malo vam toga ostavi.Tako da i tu moram da budem pošten, bez obzira na sav naš trud nismo uspjeli da nađemo rješenje za njihov napad", iskren je bio on.

Njegov tim do kraja šampionata čeka još samo duel sa Krkom, a što se tiče crno-bijelih nekadašnji trener Partizana poželio im je sve najbolje u nastavku sezone.

"Što se tiče Željka i Partizana poželeo bi im da ostvare svoje ciljeve u oba takmičenja i u ABA ligi i u Evrokupu, da naprave najbolje rezultate koje mogu", zaključio je on.