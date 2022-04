Ružan doček za Radonjića i Ivanovića u Podgorici: "Nije prijatno, napravili smo dosta toga dobrog..."

Trener i plejmejker Zvezde bili na udaru navijača Budućnosti.

Izvor: Youtube/Budućnost VOLI

Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić ponovo je ružno dočekan u hali "Morača", gdje je ostavio dubok trag i kao igrač i kao trener Budućnosti. Ovog puta, uz njega je u rodnom gradu isto dočekan i Nikola Ivanović, plejmejker šampionskog tima Podgoričana koji je prvi put bio rival bivšem timu u Crnoj Gori kao igrač Zvezde.

Uz povike uoči utakmice, navijači Budućnosti posvetili su im i uvredljivi transparent, za koji je Radonjić bio upitan poslije utakmice.

"Pitanje je više za njega (Ivanovića) kako je. Vrlo specifična situacija i za mene kao trenera, normalno. Što se toga tiče, topli zec je već bio. Tako je - kako je. A njemu je prva situacija baš na ovom nivou i nije prijatno, naravno. Nije prijatno, naravno. Šta god da smo napravili. A napravili smo dosta toga dobrog. Ali, eto...", rekao je Radonjić, koji je slično dočekan u "Morači" i prošle godine.

"Slabo vidim na daljinu, pa ne mogu da vidim. Mišići? Ne mogu da procijenim da sam to ja", nasmijao se Radonjić. "To su mi rekli sad u svlačionici", dodao je on.

Crvena zvezda pobijedila je Budućnost u dramatičnoj završnici i tako definitivno "ovjerila" prvo mjesto na tabeli ABA lige pred plej-of. Ujedno, saznala je i protiv koga bi mogla da igra u polufinalu.