Jokić se oglasio poslije haosa - Ne smijem to da radim! Srbin priznao grešku: Bio sam frustriran, ponijele me emocije!

Nikola Jokić je pričao poslije isključenja i poraza Nagetsa.

Izvor: Profimedia

Denver je u ogromnom problemu, jure veliki zaostatak u plej-of seriji sa Golden Stejtom (0:2) i nešto će morati brzo da promijene ukoliko žele da izbjegnu "čišćenje". Ni lider tima se nije proslavio u drugom meču. Nikola Jokić je dozvolio da ga emocije savladaju i isključen je u posljednjoj četvrtini.

Njegovo izbacivanje nije toliko uticalo na sam tok meča, jer su Voriorsi dominirali, ali je i sam svjestan da sebi tako nešto ne smije da dozvoli. Pogotovo pošto je prva zvijezda Nagetsa. Poslije svega što se dogodilo je srpski centar pričao sa medijima.

Priznao je Nikola i sam da je pogriješio i da tako nešto ne bi smjelo da mu se dešava.

"Ponijele su me emocije, bio sam frustriran. Ne bi trebalo to da radim. Što se te situacije tiče, smatrao sam da sam fauliran, dobio sam udarac i reagovao sam. Grin je rekao da nije faul, sudije su tako reagovale. Bilo je emotivno", rekao je Jokić.

Još na samom početku je došlo do sukoba između njega i Gerija Pejtona drugog. Sin NBA legende je udario Srbina po zadnjici, a Stef Kari je spriječio tuču.

"Pejton ne treba to da radi. Samo sam reagovao na njegov potez, ponavljam, on ne bi trebalo to da radi."

Da vlada frustracija u timu moglo je da se vidi i po reakciji na klupi kada su se saigrači umalo potukli.

"Razgovarali smo. Nadam se da ćemo napraviti reakciju i neke promjene, moramo da pronađemo ritam i u napadu i u odbrani. Dešavalo nam se da samo stojimo u defanzivi i da ne reagujemo. Prije meča sam svima rekao da pobjeđujemo i gubimo zajedno. Nema podjela."

Naredna dva meča igraju se u dvorani Nagetsa. Pobjeda je imperativ ukoliko žele da vrate seriju u San Francisko.

"Moramo da popravimo fokus i da pazimo na plan igre. Detalji su ključ, ako napraviš jednu grešku oni će da te kazne. Voriorsi su šampionski tim, pogađaće teške šuteve, nije to ništa novo. Mi moramo u napadu da radimo ono što inače radimo", zaključio je Jokić.

