"Izbaci ovog smrada!" Haos na meču u Budućnosti: Džikićev najbolji igrač htio da bije navijača zbog ovih riječi! (VIDEO)

Džastin Kobs je pobjesnio na jednog navijača koji ga je psovao tokom meča protiv Budućnosti, pa je umalo došlo do fizičkog obračuna.

Budućnost se nadala velikom rezultatu u Evrokupu, ali takmičenje završavaju na samom početku. Njih je u prvoj rundi plej-ofa izbacila Andora (74:64) pošto je podgorički klub odigrao vrlo lošu utakmicu, prije svih američki plejmejker Džastin Kobs od koga i te kako zavisi njihova igra.

Kobs je odigrao katastrofalnu utakmicu, nije postigao nijedan poen za 24 minuta na parketu, promašivši svih pet šuteva za dva poena. Imao je tek tri asistencije i skok, za indeks koristnosti MINUS TRI.

To je izuzetno iznerviralo malobrojne navijače Budućnosti koji su pratili utakmicu na gostovanju u Andori, pa je tokom treće dionice došlo do vrlo neprijatne scene. Odnosno, malo je nedostajalo da dođe i do fizičkog sukoba između navijača i Kobsa, ali na kraju situacija nije eskalirala.

"'Ajde izbaci ovog smrada!", navodno je vikao jedan od navijača na tribini iza klupe Budućnosti, poručujući treneru Aleksandru Džikiću da više ne toleriše očajno izdanje Amerikanca.

Nakon toga je došlo do komešanja, znao je dobro Kobs šta mu je rečeno, tako da je krenuo na navijača koji je bio na samo nekoliko metara od njega. Odmah je reagovao Džikić koji je zadržao svog košarkaša, dok je obezbjeđenje ispratilo navijače Budućnosti iz hale.

