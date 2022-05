Kevin Durent dolazi u Evroligu? Otkrio je i za koga će igrati: Gledao Obradovićev tim, pa donio veliku odluku!

Sjajni američki košarkaš ima namjeru da u evropskoj košarci stavi tačku na svoju impresivnu karijeru.

Izvor: Profimedia

Američki košarkaš Kevin Durent (33) iskoristio je rano ispadanje iz plej-ofa NBA lige kako bi stigao u Evropu i pogledao malo košarke u četvrtfinalu Evrolige. Zvijezda Bruklin Netsa - koji su počišćeni od Bostona u prvoj rundi, pojavila se na meču Monaka i Olimpijakosa.

Tom prilikom čuveni Amerikanac otkrio je i jedan šokantan detalj - on bi karijeru mogao da završi baš u Evroligi!

Kako je istakao, o tome mašta i volio bi da mu se nešto tako dogodi. Već zna i čiji bi dres nosio u posljednjoj sezoni aktivnog igranja košarke...

"Zaista želim da igram u inostranstvu svoju posljednju sezonu. U Barseloni. Ja bih volio, jednog dana. To je druga najbolja liga na svijetu. Utakmice Evrolige djeluju zabavno. Ne znam tačno da li ću to uraditi, ali sjedim na kauču i sanjam o tome. Bilo bi super da to doživim", rekao je Kevin Durent.

Jedna od najvećih zvijezda NBA lige trenutno je pod ugovorom sa Bruklin Netsima, a to mu je treći klub u karijeri. Draftovali su ga Sijetl Supersoniksi 2007. godine, a ta franšiza se nakon samo jedne sezone preselila u Oklahomu. Kasnije je nosio dres Golden Stejta sa kojim je dva puta bio šampion i MVP finala, a od 2019. je u Bruklinu.

