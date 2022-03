Kevin Durent napao gradonačelnika, pa se oglasio: Evo zašto je pobjesnio kad je video Kajrija u hali!

Ovo ne može da razumije

NBA superstar Kevin Durent ubacio je prošle noći 53 poena u derbiju protiv Njujork Niksa, a onda je kritikovao gradske vlasti zato što je njegov najbolji saigrač Kajri Irving mogao u halu, pa i na teren, ali ne u igru ili na klupu, jer nije vakcinisan.

"Oslobodite Kajrija", vikala je grupa navijača, a Kej-Di je poslije meča otvoreno napao gradonačelnika Erika Adamsa, od koga je zatražio da se povuče pravilo prema kojem Kajri ne smije da igra na domaćem terenu zbog lokalnih propisa o nevakcinisanima.

"Smiješno je i ne shvatam to uopšte. Ima nekoliko ljudi u našoj dvorani koji su nevakcinisani, zar ne? Ne shvatam sve to... Osjećam da u ovom trenutku neko želi da pokazuje svoj autoritet i osjećam da gradonačelnik želi pažnju prije svega. Ipak, shvatiće on brzo, umije on bolje od toga. U ovoj hali ima nevakcinisanih i imamo tipa koji je mogao da dođe u dvoranu. Pretpostavljam da to rade zbog straha za našu bezbjednost. Ne shvatam, svi smo zbunjeni. Svi u čitavom svijetu su zbunjeni u ovom trenutku. U ranijem dijelu sezone ljudi nisu shvatali o čemu se radi, ali sada sve to izgleda glupo. Nadam se da će Erik da nađe rješenje", rekao je Durent.

Oko 24 sata kasnije, Kej-Di se još jednom oglasio i dodatno pojasnio svoje riječi. Ukratko, rekao je da nije protiv kovid-mjera i da podržava borbu za dobrobit zajednice, kao i u svakom gradu u kojem je živio i igrao.

"Posljednje dvije godine bile su teško i bolno vrijeme za sve Njujorčane, a bile su i veoma konfuzne sa promjenama pravila. Poštujem zadatak koji gradonačelnik ima pred sobom, kao što poštujem i sve kroz šta je grad prošao. Moja frustracija zbog ove situacije ne mijenja činjenicu da ću uvijek biti posvećen pomaganju zajednici i gradovima u kojima živim i u kojima igram", rekao je Durent.

Za to vrijeme, Kajri i dalje ne može da igra jer je odbio da se vakciniše, a ta situacija izaziva čuđenje i trenera Bruklina, legendarnog Stiva Neša. On je objasnio da je Irving u poluvremenu ušao u svlačionicu i da je slušao šta spremaju za drugi dio meča. Takođe, šef struke Netsa je rekao da nije uspio da dovoljno duboko pronikne u pravila da bi objasnio zašto Irving može da preko parketa dođe do svlačionice i da uđe u nju, a ne može da sjedi na klupi za rezerve sa saigračima.

