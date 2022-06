Ako Durent odluči da igra za Barselonu od ljeta... Šok-izjava bivšeg saigrača, zna nešto što drugi ne znaju!

Kevin Durent bi mogao da zaigra u Evropi, ali pitanje je kada.

Izvor: Profimedia

Jedan od najboljih košarkaša svijeta Kevin Durent nikada nije krio da je veliki obožavalac evropske košarke, pa je odmah po završetku NBA sezone svratio do "starog kontinenta" i uživao je u završnici Evrolige.

Gledao je dva duela iz serije Monaka i Olimpijakosa, i posebno ostao bez teksta zbog bakljade u Atini, a izjava njegovog bivšeg saigrača Drejmonda Grina samo je "podgrijala priče" da bi Durent mogao da zaigra u Evropi. I to mnogo ranije nego što je bilo ko očekivao...

Durent je još 2019. godine ispričao da bi volio da karijeru završi u Barseloni, pošto mu se dopada ideja o igranju u Evroligi, ali teško da će se to desiti dok mu ne istekne ugovor sa Netsima koji važi još četiri sezone.

Iako po njemu zarađuje preko 40 miliona evra godišnje, Grin smatra da je napravio grešku i zato mu je poručio...

"Naravno da mi je stalo do Kevina, on je moj brat i želim mu dobro, gdje god da igra... Bilo to ovdje u Buklinu ili ako odluči sljedeće sezone da igra Evroligu sa Barselonom", poručio je košarkaš Voriorsa koji se nije na najbolji način rastao sa Durentom kada je odlučio da ode u Bruklin.

Šanse da Durent zaigra u Barseloni sljedeće sezone su ravne nuli, ali bar znamo da legendarni košarkaš nije odustao od ideje da se takmiči i "preko okeana".