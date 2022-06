Pet pitanja za Željka Obradovića na kraju sezone: Biseri "zaključani", ali šta je sa Lesorom, plejom i kapitenom?

Željko Obradović i Zoran Savić već sada pred sobom imaju težak zadatak - da naprave šampionski tim!

Partizan je u finalnoj seriji ABA lige odigrao svoju najbolju košarku u ovoj sezoni i na kraju do posljednje sirene sanjao trofej koji bi mu osigurao ne samo svrgavanje Zvezde sa trona nego i mjesto u Evroligi.

Na kraju nisu uspjeli crno-bijeli u tome, ali su napravili osnovu tima na koju mogu da računaju. Za razliku od ove sezone kada je crno-bijeli tim doveo čak 11 igrača, sada Željko Obradović ne počinje od početka.

Neki mladi igrači su napredovali, neki stranci su se uspostavili kao lideri, ali biće mnogo posla za Obradovića i Zorana Savića između dve sezone kada se završi i plejof KLS-a.

KOME ISTIČE UGOVOR?

Željko Obradović je potpisao ugovor do juna 2024. godine i rekao je da planira da ostane dugoročno u crno-bijelom taboru. Vidio je u ABA ligi i Evrokupu gdje mu "škripi" u timu, a prve odluke koje će zajedno sa klubom donositi vezane su za pet igrača kojima ističu ugovori.

Jasno je da nema produžetka ugovora sa američkim plejom Trejom Drekselom koji je na pozajmici u Poljskoj i neće se vraćati, a vidjećemo da li je drugi Amerikanac na "jedinici" Dalas Mur dobrom igrom u finalu ABA ubijedio Obradovića da mu produži saradnju.

Još jedna pozicija na kojoj više igrača ostaje bez ugovora je pozicija krila. Kapitenu Radetu Zagorcu i Nemanji Dangubiću ugovori traju do juna, a Dangubić je viđen za odlazak. Već neko vrijeme je bez ikakvih minuta, dok je Zagorac našao svoju ulogu kao defanzivni specijalac, a uz to ima i traku oko ruke, pa je on mnogo bliži produžetku saradnje.

Matijas Lesor je posljednji kome ističe ugovor za nekoliko sedmica. Došao je u toku sezone, imao uspone i padove, ali partije u finalu ABA lige protiv Crvene zvezde će mu sigurno pomoći da dobije novi ugovor. U Partizanu ili negdje drugo, ostaje da se vidi.

NE ISTIČU IM UGOVORI, ALI...

Postoje i igrači kojima se ugovori ne završavaju, ali je pitanje da li će ostati u klubu naredne sezone. Rodions Kuruks je svakako jedan od njih. On je došao kao veliko pojačanje, a postepeno je ispadao iz rotacije da bi u plejofu bio ne van tima, već van države!

Iako mu ugovor traje do juna 2023. godine djeluje da je njegova misija u Beogradu završena. Pitanje je i da li će u klubu ostati Dušan Miletić, koji je jedno vrijeme ove sezone bio treći centar, ali je sa dolaskom Matijasa Lesora i on potpuno ispao iz rotacije. Već ga je Partizan slao na pozajmicu u Borac, a svakako ima timova u ABA ligi koji bi ga rado vidjeli u svom sastavu.

OSTALI SU TU I PLANIRAJU DA JURE TITULE!

Kevin Panter je u intervjuu za MONDO istakao da će ostati u Partizanu čak i ako ne bude plasmana u Evroligu. Od njega se očekuje da bude lider tima i naredne sezone, a sada je jasno da će veliku ulogu u toj ekipi imati i Aleksa Avramović. Oni će biti bekovski tandem za narednu sezonu pošto im ugovori ističu tek za godinu dana. Do juna 2023. godine ugovor ima i Zek Ledej, a jezgro mladih igrača potpisalo je dugoročnije saradnje.

Jam Madar, Alens Smailagić i Balša Koprivica su imali periode sezone kada su bili odlični, a ugovori do 2024. godine znače da su u Humskoj spremni da ih "istrpe" i da je naredna godina rezervisana za njihov napredak.

Uroš Trifunović je bio u rotaciji i od njega se takođe očekuje iskorak u narednoj sezoni, a Gregor Glas je na nekoliko utakmica bio i među najboljima u timu. Ipak, Slovenac mora da bude konstantniji ako želi da se izbori za stalne minute kod Željka Obradovića.

Tristan Vukčević je još jedan biser kog aje Partizan pokupio i to direktno od Real Madrida. Iako se spekulisalo da je možda u pitanju samo šestomjesečna pozajmica, zapravo je klub naglasio da je sa njim potpisan "višegodišnji ugovor". Na koliko sezona to se ne zna, ali je sigurno da se u narednoj godini za njega planira mnogo veća uloga od ove sada.

ŠTA TREBA PARTIZANU?

Izvor: MN PRESS

Prije svega se čekaju odluke vezane za tri pozicije. Prva je startni plejmejker u slučaju da klub napusti Dalas Mur, što je za očekivati. Druga pozicija je pod košem i dilema da li nastaviti saradnju sa Matijasom Lesorom ili tražiti novog igrača na "petici" za naredni period.

Treća odluka vezana je za poziciju krila. Nemanja Dangubić i Rade Zagorac se bliže kraju ugovora, a Rodions Kuruks je daleko od planova Željka Obradovića i potrebno je vidjeti šta da se radi sa "trojkama".

Za sada je jedno sigurno – Željko Obradović je digao Partizan, ovaj tim je tokom sezone napredovao, a počelo se skoro od nule. Sada osnova i temelj postoje, ali dolazi vrijeme teških odluka.

Jer Partizan želi titule i Evroligu, a kao što smo vidjeli ove sezone – za to je potreban jači tim!