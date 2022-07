Pao najskuplji potpis u istoriji košarke - i to u Srbiji!

Nikola Jokić je potpisao najveći ugovor u istoriji košarke.

Izvor: instagram/screenshot/misko4raznatovic

Pao je i najskuplji potpis u istoriji košarke! Nikola Jokić je u društvu svog menadžera Miodraga Ražnatovića potpisao "supermaks" ugovor sa Denver Nagetsima.

On je produžio saradnju sa svojim timom do 2028. godine, a dobiće ukupno 264.000.000 dolara tokom narednih pet sezona. Ipak, to nije sve. Uz sve dodatne bonuse i dodatnu mogućnost potpisa produžetka na još jednu godinu Jokić može da inkasira 303.000.000 dolara tokom trajanja ove saradnje.

"Istorija na djelu! Nikola Jokić je produžio ugovor sa Nagetsima i potpisao je istorijski "supermaks" ugovor", napisao je uz sliku potpisivanja ugovora Miško Ražnatović.

Očigledno da je potpis na ovaj ugovor pao u Srbiji, jer je Nikola Jokić prvo primijećen na jubilarnom 100. srpskom galopskom derbiju, a potom je odradio testiranja pred Evropsko prvenstvo. Pogledajte kako se Jokić zabavljao na beogradskom hipodromu:

A ovako je najplaćeniji košarkaš ikada izgledao na pregledima pred nastup na Evropskom prvenstvu:

