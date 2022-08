Ne bih volio da mi djeca to vide na Jutjubu: Branio Teodosića, stolicom udario Burusisa, pa završio u policiji!

Na današnji dan odigran je jedan od najskandaloznijih mečeva srpske reprezentacije, protiv Grčke. Završeno je tučom, a kapiten Nenad Krstić morao je da daje izjavu tužiocu jer je rivala gađao stolicom. Evo šta danas kaže o tome.

Na današnji dan u ljeto 2010. odigran je meč reprezentacija Grčke i Srbije u košarci, koji je završen velikim skandalom - opštom tučom na terenu u Atini. Pri vođstvu domaćeg tima 74:73, izbio je sukob plejmejkera dva tima - Miloša Teodosića i Adonisa Focisa, a sve je završeno tako što je srpski centar Nenad Krstić stolicom gađao košarkaša domaćih Janisa Burusisa.

U velikom sukobu prštalo je na sve strane, sukobili su se Marko Kešelj i Kostas Carcaris, a kada je Teodosić završio na parketu, Krstić je prišao i počeo da udara najsnažnijeg igrača Grčke, Sofoklisa Skorcanitisa, poslije čega su ga nekako udaljili van terena. Ipak, on nije mogao da se smiri, već je podigao stolicu i gađao Burusisa, koji nije nastupio u tom meču, ali jeste uletio i agresivno išao ka Krstiću. Grk je krvavog lica napustio teren, a Srbin je morao u policiju, pa pred tužioca.

Krstić je tada bio kapiten reprezentacije i u izjavi za medije je opisao šta je sve doživio te večeri: "Izašao sam iz pritvora i sve je u najboljem redu. Sve što se desilo u Atini je ružno, ali to se dešava u sportu. Neke ranije odluke sudija unijele su nervozu u meč i posle toga je došlo do incidenta. Nikad nije lijepo da se to vidi na terenu, a kamoli protiv Grčke, gdje igra dosta naših košarkaša. Teško je reći ko je kriv, ali ja sam izvukao najdeblji kraj", poručio je tada Krstić.

Čuveni srpski košarkaš, koji je sada potpredsjednik Košarkaškog saveza Srbije pokušao je te večeri da se izvini Burusisu, ali poznati Grk nije htio da to prihvati. "Pokušao sam da se izvinim Burusisu poslije utakmice, jer nisam htio nikog da pogodim. Uradio sam to u afektu, ali sam se branio. Ponovo ću pokušati da se izvinim, to sam rekao i tužiocu u Atini. Što se tiče eventualnih sankcija, ne znam kakva su pravila. Nadam se da neću biti kažnjen, ali ništa ne zavisi od mene. Napravljena je glupost, ali isto tako se nadam da će nam progledati kroz prste. Oni su započeli tuču, redara nije bilo, a na sve to i navijači su ušli na parket. Uostalom, Burusis je bio u civilu. Ako mene kazne, onda će morati to da urade i s drugim akterima", rekao je Krstić tada.

Odlukom FIBA, Nenad Krstić tada je kažnjen zabranom nastupa na čak tri meča Srbije na Svjetskom prvenstvu u Turskoj, dok je Miloš Teodosić propustio dva. Mnogi su strijepli da će kumovski tandem tada teže proći, ali su ipak bili u sastavu nacionalnog tima na velikom turniru i učestvovali su u plasmanu Srbije u polufinale, gdje je "orlove" zaustavila sudijska krađa protiv Turske.

Tadašnji selektor Srbije Dušan Duda Ivković bio je ljut zbog incidenta, ali je i smatrao da je Krstić reagovao tako u strahu. "Najiskrenije mislim da se on i uplašio situacije, nekoliko polugolih navijača koji su uletjeli na teren. U samoodbrani je podigao stolicu i ona mu je u tom strahu ispala i zakačila Burusisa. Krstić je pokušao da mu se izvini, ali je Burusis odbio. Ostavio sam ga na miru, prihvatiće to izvinjenje neki drugi put... Ali rekao mi je da neće podnijeti prijavu protiv Krstića", kazao je Ivković tada.

"SRAMOTA ME KAD SE PRISJETIM TOGA"

Kada se sada okrene ka tom incidentu, Krstić je u intervjuu za 24sedam priznao da mu nije lagodno kada pomisli na tu tuču i da ne bi volio da njegova djeca vide na internetu oca u takvom izdanju.

"Desila se žuta minuta i mene je i danas sramota. Uvijek ističem da tako sportista ne treba da se ponaša. Dešavaju se tuče na terenu, provokacije, ali tako ne treba da reaguje osoba koja u tom trenutku čeka prvo dijete. Sramota me da se prisjećam toga. Sad imam četvoro djece i ne bih volio da oni to vide na YouTube-u. Trudim se da im usadim prave životne vrijednosti i onda kao treba da vide kako tata igra utakmicu, tuče se i baca stolicu. Pa stvarno nije u redu", kaže sada legendarni srpski as, koji je nažalost zbog povreda morao da se 2016. povuče sa 33 godine.